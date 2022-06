"Kampf der Realitystars" 2022: Mike Cees ist raus

Mike Cees war als Kandidat in Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" dabei. Hier stellen wir Ihnen den Kitzbühel-DJ im Porträt näher vor.

Bei " Kampf der Realitystars" treten 23 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Ziel ist es, mit der Gewinnsumme von 50.000 Euro aus der Show zu gehen. Die Location ist am Strand von Thailand, doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet alles andere als ein paradiesischer Urlaub. Sie werden nämlich Tag und Nacht beobachtet und müssen in verschiedenen Challenges um diverse Luxusgüter für ihren Komfort im Strandhaus spielen.

Auch Mike Cees war in diesem Jahr beim RTL2-Format dabei. Genau wie seine Mitstreiter versucht er "Kampf der Realitystars" als Gewinner zu verlassen und sich somit das Preisgeld zu sichern. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig in das Haus in Thailand einziehen. Mit der Zeit rücken immer wieder Promis nach, die jemanden nominieren dürfen, der früher nach Hause geschickt werden soll.

2022 kämpfte auch Mike Cees um den Sieg bei "Kampf der Realitystars". Hier in diesem Porträt stellen wir Ihnen den Kitzbühel-DJ genauer vor.

Mike Cees bei "Kampf der Realitystars": Herkunft, Alter und die wichtigsten Infos im Steckbrief

Der DJ und Eventmanager aus Bayern nahm schon an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil. Hier finden Sie einen Steckbrief über Mike Cees:

Name: Mike Cees

Alter : 34

: 34 Geburtsjahr : 1987

: 1987 Geburtsort: Chiemgau

Wohnort : Berlin

: Beruf : DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer

: DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer Instagram : @mikecees_official

"Kampf der Realitystars" 2022: Kandidat Mike Cees ist raus

Mike Cees wurde 1987 in Chiemgau in Bayern geboren. Er war zunächst als DJ, unter anderem in Kitzbühel, und als Eventmanager tätig, bevor er mit seiner Trash-TV-Karriere startete. Das erste Format, an dem er teilnahm war "Temptation Island" im Jahr 2020. Anschließend versuchte er sein Liebeglück bei der Schweizer Ausgabe der "Bachelorette" mit Chanelle Wyrsch. Doch auch ihr Herz konnte er nicht gewinnen. Schließlich lernte er noch im gleichen Jahr die Tatortschauspielerin Michelle Monballijn kennen - diesmal aber abseits der Kameras.

"Kampf der Realitystars" 2022: Mike Cees heiratete nach weniger als zwölf Monaten Beziehung

Mike Cees und Schauspielerin Michelle Monballijn lernten sich auf einer Geburtstagsparty in Berlin kennen. Die 42-Jährige und der 32-Jährige verliebten sich und es folgte nur wenige Zeit später der Antrag. Nach weniger als zwölf Monaten fand dann im Februar 2021 die Hochzeit statt. Die fast 10 Jahre ältere Michelle brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

Im Herbst 2021 waren die beiden TV-Darsteller zusammen im Format "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dies stellte die Ehe der beiden direkt auf die Probe, da ein früherer Verflossener ebenfalls unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war. So kam die eifersüchtige Seite des DJs zum Vorschein.