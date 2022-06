"Kampf der Realitystars" 2022: Ronald Schill gründete seine eigene Partei

Ronald Schill ist 2022 bei Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" dabei. Hier haben wir ein Porträt mit allen wichtigen Infos über den Ex-Politiker für Sie.

Der Ex-Politiker und Jurist Ronald Schill ist bei " Kampf der Realitystars" dabei. In der RTL2-Show geht es darum, als einer von 23 Promis verschiedene Spiele und Challenges zu meistern und somit als Gewinner aus dem Format zu gehen. Die mehr oder weniger prominenten Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen gegeneinander, um sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu sichern. In ihrem Haus am thailändischen Strand stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 24/7 vor der Kamera - Privatsphäre ist hier also Fehlanzeige. Zudem können sie den Komfort ihres Strandhauses in verschiedenen Spielen verbessern, allerdings bei einer verlorenen Challenge auch verschlechtern.

Ronald Schill tritt bei "Kampf der Realitystars" gegen seine Mitstreiter an und möchte die Gewinnsumme mit nach Hause nehmen. Eine besondere Herausforderungen neben den sonstigen Challenges ist, dass stetig neue Promis ins Haus einziehen und jemanden nominieren dürfen, den sie früher nach Hause schicken wollen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles über den ehemaligen Politiker im Porträt. Zusätzlich erläutern wir, wie ihn sein Leben von Jura über Politik bis hin zu Reality-TV führte.

Ronald Schill bei "Kampf der Realitystars": Größe, Alter und die wichtigsten Infos im Steckbrief

Der 63-jährige Hamburger war schon vor seiner Trash-TV-Karriere ein Mann, über den die Klatsch-Presse berichtet hat. Hier finden Sie zunächst einen kurzen Steckbrief mit den wichtigsten Infos über den Ex-Politiker:

Name : Ronald Barnabas Schill

: Alter : 63 Jahre

: 63 Jahre Geburtsdatum : 23.11.1958

: 23.11.1958 Geburtsort : Hamburg

: Beruf : Jurist, Politiker, Trash-TV-Teilnehmer

: Jurist, Politiker, Trash-TV-Teilnehmer Instagram : @ronald. barnabas .schill

Ronald Schill bei "Kampf der Realitystars" 2022: "Richter Gnadenlos" im Porträt

Nach seinem Abitur studierte Ronald Schill zunächst Psychologie, bevor er in den Studiengang Rechtswissenschaft wechselte. Als er Mitte 30 war, arbeitete er ein Jahr lang als Anwalt, bevor er bis 2001 als Richter am Amtsgericht Hamburg tätig war. Wegen einiger Urteile mit einem hohen Strafmaß wurde Ronald Schill von der Boulevardpresse als "Richter Gnadenlos" bezeichnet. Auch öffentlich forderte der Jurist mehrfach härtere Strafen für Wiederholungstäter.

Nach seinem Wechsel in die Politik ist Ronald seit 2014 immer wieder in verschiedenen Trash-TV-Formaten wie "Adam sucht Eva" oder "Promis unter Palmen" zu sehen. Begonnen hat seine Trash-TV-Karriere jedoch 2014 bei "Promi Big Brother".

"Kampf der Realitystars" 2022: Ronald Schill gründete seine eigene Partei

Nach seiner Zeit als Anwalt war Schill ab dem Jahr 2000 auch in der Politik tätig. Mit seiner eigens gegründeten Partei "Partei Rechtsstaatlicher Offensive", die oftmals als "Schill-Partie" bezeichnet wurde, vertrat er eine extrem harte Linie in Sachen Strafrecht. Dies fand vor allem bei der Boulevardpresse großen Anklang. Im Jahr 2001 bekam seine Partei bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 19,4 Prozent der Wählerstimmen. Kurze Zeit später wurde er zum Zweiten Bürgermeister und Innensenator von Hamburg gekürt.

Nach einem politischen Eklat mit dem Ersten Bürgermeister der Hansestadt trat Ronald Schill 2003 von seinem Amt zurück. Im selben Jahr wurde er zudem aus der von ihm mitgegründeten "Partei Rechtsstaatlicher Offensive" ausgeschlossen und versuchte es zunächst in der Partei "Pro DM", bevor er seinen Ausstieg aus der Politik ankündigte.