"Kampf der Realitystars" 2022: Start, Sendetermine, Drehort und alle Infos zu Staffel 3

Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" 2022 geht demnächst bei RTL 2 an den Start. Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

Das RTL 2-Format "Kampf der Realitystars" 2022 startet demnächst mit neuen mehr oder weniger prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in eine neue Runde. In Staffel 3 werden sich die Stars und Sternchen wieder verschiedenen Challenges und vor allem ihren Mitstreitern stellen müssen. In der sogenannten "Stunde der Wahrheit" dürfen Neuankömmlinge dann ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern den Platz an der Sonne streitig machen - sie dürfen einen Star nominieren, der schon länger dabei ist und damit die Karten neu mischen.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zu Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" für Sie. Wer übernimmt in den neuen Folgen die Moderation der Show? Wo wird das Reality-Format gedreht? Wie sieht es mit Sendezeit und Sendeterminen aus? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2022: Start von Staffel 3

Ein genauer Start-Termin für die dritte Staffel von "Kampf der Realitystars" steht bisher noch nicht fest. Das Datum wird demnächst von RTL 2 veröffentlicht und wir liefern die entsprechenden Infos, sobald sie zur Verfügung stehen.

"Kampf der Realitystars" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Bisher hat RTL 2 noch keine Infos zu den Sendeterminen der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" veröffentlicht. Bisher gab es das Reality-Format immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr zu sehen. Voraussichtlich wird der Sender den bisherigen Sende-Slot beibehalten. Wir informieren Sie hier, wenn die Termine feststehen.

Drehort von "Kampf der Realitystars" 2022: Wo wird Staffel 3 gedreht?

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" wird genau wie die ersten beiden Ausgaben wieder in Thailand gedreht. Der genaue Drehort der Show ist nicht bekannt, doch auch die neuen Folgen werden wieder auf der thailändischen Insel Ko Phuket produziert. Die Kandidatinnen und Kandidaten wohnen auf der Insel direkt am Strand in einer offenen Bambushütte, die man Sala nennt.

Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2022

Es werden insgesamt 23 Kandidatinnen und Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2022 dabei sein. Iris Klein war eigentlich an Corona erkrankt, weshalb sie ursprünglich nicht teilnehmen konnte. Doch laut Sender ist sie genesen und kann alle Auflagen erfüllen.

Die männlichen Kandidaten:

Schäfer Heinrich (55)

Malkiel Rouven Dietrich

Yasin Mohamed (30)

Mike Cees (34)

Ronald Schill (63)

Mauro Corradino (51)

Paco Herb (25)

Jan Leyk (37)

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67)

Martin Wernicke (41)

Die weiblichen Kandidatinnen:

Yeliz Koc (29)

Elena Miras (29)

Sharon Trovato (29)

Diana Foster (66)

Larissa Neumann (21)

Tessa Bergmeier (32)

Nina Kristin (39)

Chethrin Schulze (39)

Sissi Hofbauer (24)

Ilona und Suzana Jakic (24)

Iris Klein (54)

"Kampf der Realitystars": Moderatorin Cathy Hummels

Cathy Hummels ist die Moderatorin von "Kampf der Realitystars" in Staffel 3. Ihre Karriere begann die Moderatorin nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU Dortmund als Kolumnistin für das Magazin Closer. Sie ist mit dem deutschen Fußball-Profi Mats Hummels verheiratet. Neben ihrer Gastgeberrolle bei "Kampf der Realitystars" moderierte Hummels 2020 auch "Love Island", nachdem Jana Ina Zarrella an Corona erkrankt war.

Übertragung und Wiederholung von "Kampf der Realitystars"

Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2022 im TV oder Stream? Die Übertragung übernimmt auch in diesem Jahr wieder RTL 2. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Sie Staffel 3 auch live im Stream über RTL+ verfolgen. Um den Live-Stream ansehen zu können, benötigen Sie allerdings ein Premium-Abo, das nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro monatlich kostet. Die Wiederholungen der einzelnen Folgen sind eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos über den Streaming-Dienst RTL+ abrufbar. (AZ)