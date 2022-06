"Kampf der Realitystars" 2022: Alle Infos zu Wiederholung und Übertragung

Staffel 3 von Kampf der Realitystars 2022 läuft bei RTL 2. Alle Infos zur Wiederholung sowie zur Übertragung im TV und Stream der Show haben wir hier für Sie.

Staffel 3 von " Kampf der Realitystars" 2022 startete am 13. April auf RTL 2. Auch in den neuen Folgen kämpfen wieder über 20 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Am Ende darf sich nur einer von ihnen "Realitystar 2022" nennen.

Neben verschiedenen Challenges, Geschicklichkeitsspielen und Wissenstests besteht die größte Herausforderung den vorherigen Staffeln zufolge vor allem darin, dass sich die Stars und Sternchen in ihrer Sala mit Strandblick nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen.

Wie läuft die Übertragung von Staffel 3? Auf welchem Sender gibt es die neuen Folgen von "Kampf der Realitystars" 2022 zu sehen? Gibt es die Episoden auch in der Wiederholung zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Kampf der Realitystars" 2022: Ganze Folgen in der Wiederholung

Die neuen Folgen des Reality-Formats "Kampf der Realitystars" können nach der Ausstrahlung online über das Streaming-Portal RTL+ abgerufen werden. In der Regel ist das nach der TV-Übertragung der einzelnen Folgen eine Woche lang kostenlos und ohne Premium-Account möglich. Wenn Sie eine Episode zu einem späteren Zeitpunkt sehen möchten, dann benötigen Sie wie für den Live-Stream ein Premium-Abo bei RTL+.

"Kampf der Realitystars" 2022: Übertragung live im TV und Stream

Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" ist ab Mitte April 2022 wieder im TV bei RTL 2 zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen gibt es auch einen Live-Stream bei RTL+. Um den Stream von RTL 2 live verfolgen zu können, benötigen Sie allerdings einen Premium-Account. Das Abo kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach monatlich 4,99 Euro. Wenn Sie keine Lust auf Werbung haben und auf zwei Geräten gleichzeitig Inhalte anschauen wollen, gibt es zusätzlich das RTL+ Premium Duo Abonnement für 7,99 Euro im Monat.

Falls Sie nicht bis zum Mittwoch warten können, haben Sie bei RTL+ die Möglichkeit, die aktuelle Folge immer ab Samstag vor der jeweiligen Free-TV-Ausstrahlung im Preview anzusehen. Auch hierfür benötigen Sie einen kostenpflichtigen Zugang zur Sendereigenen Streaming-Plattform RTL+.

Ablauf der Show: Worum geht es bei "Kampf der Realitystars" 2022

In der Sendung treten über 20 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, um am Ende eine Chance auf 50.000 Euro zu haben. Die Macher der Show nehmen den Promi-Status ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst nicht ganz ernst - so begann der Sprecher den Auftakt der zweiten Staffel mit den Worten: "Wir sind zurück in Thailand am Strand der größten Fernsehstars, die es für schmales Geld zu haben gibt."

Die Stars treten in verschiedenen Spielen gegeneinander an und müssen darüber hinaus ein Auge darauf haben, wie gut sie bei ihren Mitstreitern ankommen. Denn in der sogenannten "Stunde der Wahrheit" dürfen die neu eingezogenen Kandidatinnen und Kandidaten einen der Stars rauswählen, der bereits vor ihnen in der Sala war. Am Ende kann nur einer den Titel "Realitystar 2022" mit nach Hause nehmen.