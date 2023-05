"Kampf der Realitystars" 2023: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Staffel 4

2023 läuft die mittlerweile 4. Staffel von "Kampf der Realitystars". Wann sind die Sendetermine und Sendezeiten? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023 wohnen gemeinsam in einer Sala, einer offenen Bambushütte in Thailand. Dabei geht es aber nicht um einen Traumurlaub am Strand, sondern um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und um den Titel "Realitystar". Die Kandidaten, bestehend aus Stars und Sternchen, müssen sich in Spielen gegeneinander behaupten und konkurrieren um den Sieg. Bei der "Stunde der Wahrheit" entscheidet sich, wer die Show verlassen muss. Moderiert wird die Entscheidungs-Sitzung jeweils von Cathy Hummels.

Die vergangene Staffel konnte Elena Miras für sich entscheiden und setzte sich gegen ihre Konkurrenten durch. In Staffel 3 waren unter anderem folgende Kandidaten dabei: Ronald Schill, Yeliz Koc, Sissi Hofbauer, Paco Herb, Iris Klein, Larissa Neumann, und Martin Wernicke. In der Ausgabe Nr. 4 sind 23 neue "schlagfertige Realitystars" (O-Ton RTL2) dabei. Hier kommen für Sie alle wichtigen Infos.

"Kampf der Realitystars" 2023, Staffel 4: Sendezeit - Wann war der Start?

Am Mittwoch, den 12. April 2023, ging Staffel 4 von " Kampf der Realitystars" auf RTL2 an den Start. Sendezeit ist natürlich die Primetime: 20.15 Uhr.

Wie liegen 2023 die Sendetermine von Staffel 4 von "Kampf der Realitystars"?

Es gibt zehn Folgen der Staffel 4 von "Kampf der Realitystars", auch die Modalitäten zu Übertragung und Wiederholung sind bekannt. Dies sind die Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 12. April 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2: Mittwoch, 19. April 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3: Mittwoch, 26. April 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4: Mittwoch, 3. Mai 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 5: Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6: Mittwoch, 17. Mai 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 7: Mittwoch, 24. Mai 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 8: Mittwoch, 31. Mai 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 9 : Mittwoch, 7. Juni 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 10: Mittwoch, 14. Juni 2023, 20.15 Uhr, RTL2

Jeweils im Anschluss bringt der Sender live "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit".

"Kampf der Realitystars": Wer sind 2023 die Kandidatinnen und Kandidaten?

RTL2 wirft diese streitbaren Damen und Herren als Kandidaten in den "Kampf der Realitystars":

Society-Lady, Model und DJane Giulia Siegel

IVA- und Techno-Ikone der 90er-Jahre Daisy Dee

" DSDS "-Gewinnerin Aneta Sablik

"-Gewinnerin Aneta Sablik Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling Ingrid Pavic

Sänger und Songwriter Percival Duke

Ur-Bachelor Paul Janke

"Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf

" Sommerhaus der Stars "-Gewinnerin Antonia Hemmer

Drama-King Matthias Mangiapane

Auswanderin Peggy Jerofke

TV-Persönlichkeit und Single-Mom Eva Benetatou

" Bachelor in Paradise "-Casanova und Party-Animal Serkan Yavuz

"-Casanova und Party-Animal die sinnliche Reality-Granate Emmy Russ

TV-Schrotthändler Manni Ludolf

" DSDS "-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Bernd Kieckhäben

"-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Reeperbahn König und Bestsellerautor Daniel Schmidt

König und Bestsellerautor " Bachelorette "-Gentleman Lukas Baltruschat

"-Gentleman Reality-Queen Sarah Knappik

" Big Brother "-Gewinner Sascha Sirtl

"-Gewinner Sascha Sirtl " Köln 50667"-Star Jay Sirtl

50667"-Star Jay Sirtl " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Tim Sandt

Fußball-Profi Nico "Patsche" Patschinski

Berlin - Tag & Nacht"-Star Jéssica Sulikowski

Sämtliche Attribute hat RTL2 den jeweilige Damen und Herren zugewiesen. Wir übernehmen sie hier ausnahmsweise 1:1, damit Sie nicht vor lauter Prominenz durcheinander geraten.