"Kampf der Realitystars" 2023: Start und Sendetermine von Staffel 4 - Was ist bisher bekannt?

2023 startet die mittlerweile 4. Staffel von "Kampf der Realitystars". Was bereits rund um Start und Sendetermine bekannt ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die Kandidaten von " Kampf der Realitystars" wohnen gemeinsam in einer Sala, einer offenen Bambushütte in Thailand. Dabei geht es aber nicht um einen Traumurlaub am Strand, sondern um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und um den Titel "Realitystar". Die Kandidaten, bestehend aus Stars und Sternchen, müssen sich in Spielen gegeneinander behaupten und konkurrieren um den Sieg. Bei der "Stunde der Wahrheit" entscheidet sich, wer die Show verlassen muss. Moderiert wird die Entscheidung von Cathy Hummels.

Die vergangene Staffel konnte Elena Miras für sich entscheiden und setzte sich gegen ihre Konkurrenten durch. In Staffel 3 waren unter anderem folgende Kandidaten dabei: Ronald Schill, Yeliz Koc, Sissi Hofbauer, Paco Herb, Iris Klein, Larissa Neumann, Martin Wernicke uvm.

In diesem Jahr soll die 4. Staffel von "Kampf der Realitystars" ausgestrahlt werden. Wann könnte der Start sein? Wann könnten die Sendetermine sein? Alles, was bisher zu Start und Sendetermine bekannt ist, erfahren Sie hier.

"Kampf der Realitystars" 2023, Staffel 4: Was ist bisher zum Start bekannt?

Einen konkreten Starttermin für Staffel 4 von "Kampf der Realitystars" 2023 können wir Ihnen bis dato noch nicht bieten, da sich der Sender RTL dazu ebenfalls noch nicht geäußert hat. Dennoch könnten wir anhand des Starttermins der letzten Staffel von "Kampf der Realitystars" folgern, dass der Zeitraum ähnlich sein könnte. Die vergangene Staffel begann am 13. April 2022, woraus man ableiten könnte, dass die neue Staffel ebenfalls Mitte April erscheinen könnte. Sofern bei der Frage nach dem Start Klarheit herrscht, werden wir dies an dieser Stelle ergänzen.

Was ist bisher rund um Sendetermine von Staffel 4 von "Kampf der Realitystars" 2023 bekannt?

Nachdem noch kein genaues Datum für den Start der 4. Staffel von "Kampf der Realitystars" 2022 bekannt ist, gibt es auch noch keine konkreten Sendetermine für die neuen Folgen. Geht man jedoch von den gleichen Sendezeiten wie bei der vergangenen Staffel aus, so könnte es sein, dass die Folgen immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr erscheinen werden. Die dritte Staffel ist im April 2022 gestartet.

In der vergangenen Staffel gab es insgesamt 10 Folgen, die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" 2023 könnte also ähnlich viele Folgen haben:

Diese Kandidaten waren 2022 im Finale

Mitte Juni 2022 lief das Finale von "Kampf der Realitystars". Im Finale standen Yeliz Koc, Yasin Mohamed, Schäfer Heinrich, Ronald Schill, Paco Herb, Malkiel Rouven Dietrich, Elena Miras und Sissi Hofbauer. Letztlich konnte Elena Miras das Finale für sich entschieden und sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen.