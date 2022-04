"Kampf der Realitystars" 2022: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein hatte einst eine Versicherungsagentur

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ist in Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" 2022 zu sehen. Wir stellen Ihnen den gelernten Versicherungskaufmann im Porträt näher vor.

Bei " Kampf der Realitystars" geht es darum, seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu besiegen und letztendlich mit der Gewinnsumme von 50.000 Euro nach Hause zu gehen. Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein tritt in verschiedenen Challenges und Spielen gegen 22 weitere mehr oder weniger bekannte Promis an. Das RTL2-Format findet in einem Strandhaus in Thailand statt und bringt die Kandidatinnen und Kandidaten zusätzlich zu den Spielen mit ständiger Kameraüberwachung an ihre Grenzen.

Eine weitere Herausforderung ist, dass stetig neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazukommen, die jemanden nominieren können, der ihrer Meinung nach früher und ohne Preisgeld nach Hause gehen soll.

Auch Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ist 2022 in Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" zu sehen. Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen den Unternehmer im Porträt genauer vor.

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein bei "Kampf der Realitystars": Größe, Alter - ein kurzer Steckbrief

Der 67-jährige Unternehmer kommt ursprünglich aus der Nähe von München. Hier haben wir einen kurzen Steckbrief zu Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein für Sie:

Name: Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein

von Sayn-Wittgenstein Alter : 52 Jahre

: 52 Jahre Geburtstag: 29. Juli 1954

29. Juli 1954 Geburtsort: Dachau

Wohnort : Berlin

: Beruf : Unternehmer, Reality-TV-Teilnehmer

: Unternehmer, Reality-TV-Teilnehmer Instagram : @fuerst_heinz

Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" 2022: Heinz von Sayn-Wittgenstein im Porträt

Heinz von Sayn-Wittgenstein (geboren Böswirth) wuchs bei seiner Großmutter in einem damaligen sozialen Brennpunkt im bayrischen Regensburg auf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und verbrachte zwei Jahre in Australien.

Zu seinem Nachnamen kam Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein als er 1991 von Bruno Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein adoptiert wurde. Die Linie mit Familie und Haus Fürst von Sayn-Wittgenstein ist jedoch bereits 1959 erloschen.

Im Jahr 1993 heiratete Karl-Heinz die Osttirolerin Andrea Johanna, mit der er ab 1994 auf Mallorca lebte. Nach langer Ehe trennten sich die beiden im Sommer 2018. Auch Andrea hat schon einmal bei "Kampf der Realitystars" mitgemacht - und zwar in der ersten Staffel 2020.

"Kampf der Realitystars" 2022: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein hatte einst eine Versicherungsagentur

Sayn-Wittgenstein hat schon viele Berufe ausgeübt. 1975 gründete er in München eine Versicherungsagentur, welche er dann aber wieder verkaufte. Später arbeitete er als Auktionator, kaufte, renovierte und verkaufte Immobilien auf Mallorca, in Deutschland oder Österreich und verpachtete seine eigenen griechischen Domains im Internet. 2014 gründete er zusammen mit den Kindern von Costa Cordalis die Fitnesstudio-Kette "Royal Body Concept S.A." in Luxemburg.

Im Rahmen seiner TV-Karriere war er schon in verschiedenen Sendungen zu sehen - zum Beispiel 2009/10 bei "Der Immobilienfürst". Außerdem war er in den Formaten "Secret Millionaire", "Goodbye Deutschland" und "Promi Big Brother" dabei.