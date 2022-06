"Kampf der Realitystars" 2022: Die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic sind raus

Eine neue Staffel von "Kampf der Realitystars" läuft auf RTL2. Die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic waren mit von der Partie. Hier werden die beiden Schwestern im Porträt vorgestellt.

" Kampf der Realitystars" läuft mit einer neuen Runde - am 13. April 2022 startete die dritte Staffel. Die Kandidaten müssen sich wieder verschiedenen Herausforderungen sowie Mitstreitern stellen. In diesem Jahr sind wieder verschiedene Prominente mit dabei. Unter anderem wirken Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Paco Herb, Sharon Trovato, Yeliz Koc und Diana Foster mit. Weiterhin haben die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic teilgenommen. Für sie war die Show allerdings nach Folge 6 vorbei. Um die beiden wird es in diesem Artikel gehen.

Möchten Sie gerne mehr zu Ilona und Suzana Jakic erfahren, wie alt die beiden sind und welchen Berufen sie nachgehen? Dann sind Sie hier an der genau richtigen Adresse. Wir stellen Ihnen hier Ilona und Suzana Jakic im Porträt vor.

Ilona und Suzana Jakic als Kandidatinnen bei "Kampf der Realitystars" 2022

Ilona und Suzana Jakic werden in der neuesten Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei sein. Alle Kandidaten im Überblick gibt es hier. Möchten Sie gerne mehr zur Sendung "Kampf der Realitystars" erfahren? Hier gibt es eine Übersicht:

Was? " Kampf der Realitystars " 2022

" " 2022 Wann? Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr

Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr Wo? RTL2

Wer? Ilona und Suzana Jakic

"Kampf der Realitystars" 2022: Ilona und Suzana Jakic im Porträt

Aktuell wohnen die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic in Köln und sind 25 Jahre alt. Wie bedeutungonline.de berichtet, Leben die beiden stets nach dem Motto: "Laut, wild und sexy". Beruflich starten Ilona und Suzana Jakic auf Social Media durch. Die beiden Brünetten sind kaum voneinander zu unterscheiden, vor allem weil sie sich ähnlich artikulieren und meistens in gleicher Kleidung unterwegs sind. Die beiden sind in etwa gleich groß. Die Zwillinge verbindet nicht nur das gleiche Aussehen, sondern auch die Leidenschaft zum Sport. Heute verbringen Ilona und Suzana Jakic ihre Zeit mit Fitness, während sie in früheren Jahren beide auf dem Fußballfeld anzutreffen waren.

"Kampf der Realitystars" 2022: Ilona und Suzana Jakic in sozialen Medien

Auf Instagram sind die brünetten Zwillinge sehr aktiv. Der Account wird sowohl von Ilona als auch von Suzana betrieben. Insgesamt folgen den beiden 206.000 Menschen auf Instagram. Zu finden sind sie dort unter dem Namen jakictwins. Hier gibt es eine Übersicht:

Instagram-Name: jakictwins

jakictwins Betrieben von: Ilona und Suzana Jakic

Ilona und Abonnenten: 206.000

Unter ihren Bildern, auf denen sie meistens positiv eingestellt zu sehen sind, verfassen sie Bildunterschriften, wie "People only treat you one way... the way you allow them" oder "If you are always trying to be normal you will never know how amazing you can be!" (Wenn du immer versuchst normal zu sein, wirst du niemals wissen, wie wundervoll du sein kannst!). Der Account von Ilona und Suzana Jakic ist bestimmt von Fitness, Ernährung, Beauty und Lifestyle.

Ilona und Suzana Jakic treten auch vermehrt in TV-Formaten auf. Im vergangenen Jahr waren die beiden bei der VOX Sendung "Die Superzwillinge" dabei.