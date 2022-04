"Kampf der Realitystars" 2022: Iris Klein war schon im Dschungelcamp

"Kampf der Realitystars" läuft 2022 wieder mit neuen Folgen im TV. Als Kandidatin in der Show mit dabei ist Iris Klein. Im Porträt stellen wir sie Ihnen näher vor.

Der " Kampf der Realitystars" wird auch 2022 wieder zwischen 23 verschiedenen prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgetragen. Sie alle wollen sich die 50.000 Euro Preisgeld und den Titel "Realitystar 2022" schnappen.

In dem Format leben die Prominenten über mehrere Wochen hinweg in einer sehr einfachen und wenig luxuriösen Unterkunft, welche sich direkt am Strand befindet. Dort müssen die Teilnehmer verschiedene Spiele und Herausforderungen meistern. Wenn sie diese gewinnen, so bekommen sie Luxusgüter, welche das Leben vor Ort angenehmer gestalten. Verlieren sie jedoch ein Spiel, so müssen sie vorhandene Produkte abgeben. Jede Woche stoßen zwei neue Kandidaten zur Gruppe hinzu. Bei der "Stunde der Wahrheit" dürfen die jeweiligen Neuankömmlinge dann zwei der etablierten Promis nach Hause schicken. Sie selbst sind gleichzeitig bei ihrer ersten "Stunde der Wahrheit" vor einem Rauswurf geschützt.

Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch die Reality-TV-Teilnehmerin Iris Klein. Die 54-Jährige ist vor allem durch ihre berühmte Tochter Daniela Katzenberger bekannt, hat aber selbst auch schon Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Hier im Porträt stellen wir Ihnen die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin näher vor.

Iris Klein bei "Kampf der Realitystars" 2022: Größe und Alter - ein kurzer Steckbrief

In unserem Steckbrief finden Sie alle wissenswerten Eckdaten zu Iris Klein im Überblick:

Name: Iris Klein

Alter : 54 Jahre

: 54 Jahre Geburtsdatum : 26. Mai 1967

: 26. Mai 1967 Geburtsort : Altrip , Rheinlandpfalz

: , Rheinlandpfalz Wohnort: Mallorca

Beruf : Reality-TV-Teilnehmerin

: Reality-TV-Teilnehmerin Größe: 1,65 Meter

1,65 Meter Social Media: Instagram @iris_klein_mama_

"Kampf der Realitystars" 2022: Teilnehmerin Iris Klein im Porträt

Iris Klein wurde am 26. Mai 1967 in Altrip geboren und wuchs dort bis zu ihrem zehnten Lebensjahr auf. Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Ludwigshafen am Rhein, wo sie 1983 ihren Realschulabschluss machte. Im Anschluss daran begann sie eine Ausbildung zur Friseurin, die sie jedoch wegen einer Schwangerschaft mit 17 Jahren vorzeitig beenden musste. Insgesamt hat die 54-Jährige drei Kinder.

Über elf Jahre lang betrieb Klein in Ludwigshafen ihr eigenes Restaurant mit dem Namen "im Bett". 2018 wanderten sie gemeinsam mit ihrem vierten Ehemann Peter Klein nach Mallorca aus und lebt dort seitdem. Auf der Insel eröffnete sie 2019 eine Beachbar, die jedoch bereits nach drei Tagen wieder geschlossen wurde.

"Kampf der Realitystars" 2022: Iris Klein ist die Mutter von Daniela Katzenberger

Die Mutter von Daniela Katzenberger war schon bei einigen TV-Formaten mit dabei. So nahm sie 2010 an der zehnten Staffel von "Big Brother" teil. In den Jahren 2009 und 2010 war Klein außerdem gemeinsam mit ihrer Tochter in den Doku-Soaps "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" und "Goodbye Deutschland" sowie anschließend in "Daniela Katzenberger – natürlich blond" zu sehen, wodurch sie einem größeren Publikum bekannt wurde.

Im Januar 2013 war sie eine der Teilnehmerinnen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". In der Show belegte sie den siebten Platz. Danach wirkte sie an Formaten wie "Das perfekte Promi-Dinner" oder "Shopping Queen" mit. 2020 war sie außerdem zusammen mit ihrem Ehemann in der Sendung "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" zu sehen und landete dort auf dem achten Platz.