"Kampf der Realitystars": Malkiel Rouven Dietrich ist Wahrsager in 7. Generation

In Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" ist Malkiel Rouven Dietrich als Kandidat dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen den Wahrsager näher vor.

RTL2 schickt bei " Kampf der Realitystars" mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten an den Strand von Thailand und lässt sie dort im Kampf um 50.000 Euro gegeneinander antreten. Sie werden Tag und Nacht von Kameras beobachtet und müssen darüber hinaus selbst für ihren Komfort im Strandhaus sorgen: In Spielen und Challenges kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um diverse Luxusgüter, die sie sich erspielen können. Sollten sie scheitern droht aber auch der Verlust ihrer Annehmlichkeiten.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch Malkiel Rouven Dietrich, der als Wahrsager arbeitet. Im Kampf gegen 22 weitere Promis will er am Ende der einzig wahre "Realitystar" sein und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Die Kandidatinnen und Kandidaten ziehen allerdings nicht gleichzeitig in ihre von RTL2 gesponserte Bleibe ein. Nach und nach rücken neue Promis nach, die dann auch noch in der "Stunde der Wahrheit" entscheiden dürfen, welche ihrer neuen Mitstreiter für eine vorzeitige Heimreise nominiert werden.

Sie möchten mehr über Malkiel Rouven Dietrich erfahren? Im Porträt stellen wir Ihnen den Wahrsager näher vor.

Malkiel Rouven Dietrich bei "Kampf der Realitystars": Alter, Wohnort - ein kurzer Steckbrief

Der 39-Jährige wurde als Astrologe und Wahrsager in verschiedenen TV-Sendungen bekannt. Die wichtigsten Infos zu Malkiel Rouven Dietrich im Überblick:

Name: Malkiel Rouven Dietrich

Alter : 39 Jahre

: 39 Jahre Geburtsjahr : 1983

: 1983 Geburtsort: Berlin

Wohnort : Baden-Baden

: Beruf : Wahrsager, Reality-TV-Teilnehmer

: Wahrsager, Reality-TV-Teilnehmer Instagram : @malkiel_dietrich

"Kampf der Realitystars" 2022: Malkiel Rouven Dietrich im Porträt

Malkiel Rouven Dietrich kam 1983 in Berlin zur Welt und lernte nach eigenen Angaben von seiner Großmutter die "Kunst" der Astrologie. Dietrich sagt, dass seine Familie sich bereits seit 1792 mit Spiritualität beschäftigt. Zunächst arbeitete Dietrich im Bereich der Luxus Kosmetik, bevor er 2001 seine erste Praxis als Wahrsager in Berlin eröffnete. Er zählt zu den ersten spirituellen Beratern, die bei AstroTV tätig waren und bekam schließlich seine eigene Sendung bei Sonnenklar TV, woraufhin er seine Praxis nach Baden-Baden verlegte. Bis heute hat Dietrich bei seinem ehemaligen Heimatsender über 2000 Sendungen produziert.

2014 begann Dietrich ein Studium der Wirtschaftspsychologie, das er mit dem Bachelor of Arts abschloss und widmete sich in verschiedenen Fortbildungen und Coachings weiter seiner Karriere als Wahrsager. Zwischenzeitlich kehrte er nach Berlin zurück, bevor es ihn zurück nach Baden-Baden zog, wo er eine neue Praxis eröffnete, die er bis heute betreibt.

"Kampf der Realitystars" 2022: Malkiel Rouven Dietrich ist einer der berühmtesten "Seher" Deutschlands

Bisher hat Dietrich drei Bücher über Selbstfindung und Lebenshilfe veröffentlicht und war in seiner Rolle als Wahrsager neben seiner eignen Show auch in diversen anderen TV-Formaten zu Gast. Mittlerweile ist er zurück bei AstroTV, wo er für Zuschauer seiner Sendung als Berater zur Verfügung steht. Darüber hinaus betreibt Dietrich einen eigenen Youtube-Kanal, der rund 20.000 Abonnenten hat. (AZ)