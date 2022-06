"Kampf der Realitystars" 2022: Paco Herb hat Staffel 5 von "Love Island" gewonnen

Paco Herb ist als Kandidat in der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen den "Love Island"-Gewinner vor.

Der " Kampf der Realitystars" 2022 findet wie schon in den vergangenen Jahren an einem idyllischen Strand in Thailand statt. RTL 2 quartiert die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Sala, einer offenen Bambushütte, ein, wo sie 24 Stunden am Tag von zahllosen Kameras beobachtet werden. In jeder Folge kommen neue mehr oder weniger prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, die dann auch noch die Macht haben, die bereits eingezogenen Kandidaten für die vorzeitige Heimreise zu nominieren.

In der Stunde der Wahrheit entscheidet sich dann, welche Promis das Strandhaus verlassen müssen - in jeder Folge muss mindestens eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Die Promis können sich das Leben am thailändischen Strand über Spiele und Challenges angenehmer machen, indem sie sich verschiedene Luxusgüter erspielen. Gleichzeitig setzen sie diese aber auch aufs Spiel und können sie verlieren, sollten sie in der Challenge keinen Erfolg haben. Dem Gewinner des Reality-Formats winken am Ende 50.000 Euro. Diese Summe durfte in der letzten Staffel die Sängerin Loona mit nach Hause nehmen. In Staffel 3 ist unter anderem Paco Herb als Kandidat mit dabei. Im unserem Porträt stellen wir ihn vor.

Video: wetter.com

Paco Herb bei "Kampf der Realitystars": Alter, Wohnort - ein kurzer Steckbrief

Der 26-Jährige wurde durch die Teilnahme an " Love Island" bekannt. Die wichtigsten Infos zu Paco Herb auf einen Blick:

Name: Paco Herb

Alter : 26 Jahre

: 26 Jahre Geburtsdatum : unbekannt

: unbekannt Wohnort : Hannover

: Beruf : Fachangestellter für Bäderbetriebe / Bademeister, Reality-TV-Teilnehmer, zuvor Soldat

: Fachangestellter für Bäderbetriebe / Bademeister, Reality-TV-Teilnehmer, zuvor Soldat Social Media: Instagram : @paco_hrb

"Kampf der Realitystars" 2022: Paco Herb arbeitet als Bademeister

Paco Herb kommt ursprünglich aus Hannover, wo er auch heute noch wohnt. Nach seiner Schulzeit arbeitete der 26-Jährige zunächst beim deutschen Militär als Zeitsoldat, bevor er eine Ausbildung als Bademeister absolvierte. In seiner Freizeit betreibt Herb gerne Kraft- und Ausdauersport, hält sich aber darüber hinaus mit Angaben zu seiner Person in der Öffentlichkeit eher zurück.

Erste Bekanntheit erlangte Herb durch eine kleine Rolle in der RTL 2-Soap "Echt Fame", wo er einen Barbesitzer spielte, der ebenfalls Paco heißt. Später folgte die Teilnahme am Reality-Dating-Format "Love Island". Er rückte als "Granate" in die Villa nach und bandelte nach einigen Anlaufschwierigkeiten schließlich mit Bianca Balintffy an. Am Ende gewannen die beiden die Show und sicherten sich ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Nach der Sendung konnte sich jedoch aus dem Gewinnerpärchen kein echtes Paar entwickeln - kurz nach der Ausstrahlung von "Love Island" bestätigte Herb über Instagram, dass er wieder Single sei.

"Kampf der Realitystars" 2022: Paco Herb im Porträt

Bei den Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" lernte Paco Herb die ehemalige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc kennen. Die beiden wurden nach dem Dreh öfter gemeinsam in Hannover gesehen, was in den Medien zu Spekulationen über eine etwaige Beziehung führte. In einem Interview mit RTL wollten die beiden jedoch nicht näher darauf eingehen, ob sie nun zusammen seien. Herb sagte lediglich: "Wir setzen uns keineswegs unter Druck und genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen." (AZ)