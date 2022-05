"Kampf der Realitystars" 2022: Schäfer Heinrich singt Schlager auf Mallorca

Schäfer Heinrich Gersmeier ist in der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen den 55-Jährigen näher vor.

In dem Reality-Format " Kampf der Realitystars" 2022 treten in diesem Jahr wieder 23 mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten in Spielen und Challenges gegeneinander an, um am Ende als Sieger 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Mit dabei ist auch Schäfer Heinrich Gersmeier, der 2008 durch die Kuppelshow " Bauer sucht Frau" Bekanntheit erlangte und seither in verschiedenen Reality-Shows auftrat. Außerdem versucht er sich seither als Schlagersänger.

RTL 2 mietet für die Promis eine Bleibe direkt am Strand und lässt sie in verschiedenen Challenges selbst dafür Sorge tragen, wie bequem sie es in ihrem neuen Zuhause haben werden. Sollten sie die gestellten Aufgaben meistern, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diverse Luxusgüter erspielen - sie gehen aber gleichzeitig das Risiko ein, gewisse Annehmlichkeiten zu verlieren. Darüber hinaus kommen jede Woche neue Promis hinzu, die dann in der Stunde der Wahrheit Konkurrenten für eine verfrühte Heimreise nominieren dürfen.

In Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" tauscht Schäfer Heinrich Gersmeier Bauernhof gegen Sandstrand und wird versuchen sich gegen die prominente Konkurrenz durchzusetzen. Im Porträt stellen wir Ihnen Schäfer Heinrich näher vor.

Ein Schäfer bei "Kampf der Realitystars" 2022: Alter und Co. - ein kurzer Steckbrief zu Heinrich Gersmeier

Die wichtigsten Infos zum ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Heinrich Gersmeier haben wir hier für Sie:

Name: Heinrich Gersmeier

Alter : 55 Jahre

: 55 Jahre Geburtsdatum : 04. Dezember 1966

: 04. Dezember 1966 Geburtsort : Völlinghausen

: Beruf: Landwirt, Schlagersänger

"Kampf der Realitystars" 2022: Schäfer Heinrich Gersmeier im Porträt

Heinrich Gersmeier wuchs in Völlinghausen auf dem Hof auf, den er heute nach dem Tod seiner Eltern allein bewirtschaftet. Durch seine Teilnahme an "Bauer sucht Frau" 2008 wurde der Landwirt als "Schäfer Heinrich" bekannt, er hat auf seinem Hof aber neben Schafen auch Enten, Kühe, Gänse und Hühner. Seit vielen Jahren kämpft Heinrich Gersmeier um seine Existenz, weshalb er immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen ist. Nach seinem ersten Fernsehauftritt 2008 war der Landwirt unter anderem bei "Mitten im Leben", "Promi-Frauentausch" und "Trödeltrupp" dabei. 2013 brannte eine seiner Großscheunen ab, was einen sechsstelligen Schaden verursachte und auch von der Flutkatastrophe 2021 war Schäfer Heinrich Gersmeier betroffen. Laut der Bild gab Gersmeier den entstandenen Schaden mit rund 10.000 Euro an.

"Kampf der Realitystars" 2022: Schäfer Heinrich schaffte es mit seinem "Schäferlied" in die Charts

In "Bauer sucht Frau" wurde vor allem Gersmeiers Liebe zur Musik in den Vordergrund gestellt, wodurch im Zuge der Ausstrahlung eine Plattenfirma auf ihn aufmerksam wurde. Ende 2008 schaffte er es mit dem "Schäferlied", das nach Schäfer Heinrichs Angaben von seinem Vater überliefert wurde, bis auf Platz 5 der deutschen Single-Charts. Seither tritt der Landwirt auch immer wieder auf Mallorca auf und wurde bereits mit mehreren "Ballermann-Awards" ausgezeichnet. Mittlerweile hat Heinrich Gersmeier knapp 20 Lieder veröffentlicht, konnte jedoch keine weitere Chart-Platzierung erreichen. (AZ)