"Kampf der Realitystars" 2022: Sissi Hofbauer ist raus

Aktuell läuft eine neue Staffel von "Kampf der Realitystars". Auch Sissi Hofbauer war diesmal mit dabei. Wir stellen Ihnen die ausgeschiedene Kandidatin im Porträt vor.

Seit 13. April 2022 läuft die neue Staffel von " Kampf der Realitystars". Immer mittwochs stellen sich die Kandidaten neuen Herausforderungen und versuchen sich gegen die Mitstreiter durchzusetzen. In diesem Jahr sind wieder einige Prominente mit dabei, unter anderem war auch Sissi Hofbauer Teil der Show.

Möchten Sie gerne mehr über Sissi Hofbauer erfahren, wie groß sie ist und welchen Beruf sie ausübt? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Sissi Hofbauer im Porträt vor.

Sissi Hofbauer war Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2022

Jedes Jahr treffen neue Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" aufeinander. Der Sender wählte auch in diesem Jahr verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen aus, unter anderem Schäfer Heinrich, Yasin Mohamed, Diana Foster, Tessa Bergmeier uvm. In diesem Artikel wird es um die ehemalige Kandidatin Sissi Hofbauer gehen, die bereits ausgeschieden ist. Hier gibt es eine Übersicht zur Sendung "Kampf der Realitystars":

Name: " Kampf der Realitystars " 2022

" " 2022 Erste Ausstrahlung: 13. April 2022, dann immer mittwochs um 20.15 Uhr

13. April 2022, dann immer mittwochs um 20.15 Uhr Sender: RTL2

"Kampf der Realitystars" 2022: Sissi Hofbauer im Porträt

Sissi Hofbauer, bzw. mit bürgerlichen Namen Elisabeth Hofbauer, wurde im Allgäu geboren. Die Blondine ist die Schwester von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer. Sissi Hofbauer hat eine Größe von 169 cm. Beruflich ist sie als Unternehmerin, Designerin und Realitysternchen tätig. Außerdem nahm sie in verschiedenen TV-Formaten teil. 2021 nahm sie im " Sommerhaus der Stars" teil, 2015 war sie bei " Germany's Next Topmodel" dabei. Hier gibt es einen Steckbrief zu Sissi Hofbauer:

Name: Sissi Hofbauer

Bürgerlicher Name: Elisabeth Hofbauer

Geburtstag: 17. Januar 1996

17. Januar 1996 Geburtsort: Marktoberdorf , Bayern

, Bayern Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Schwester: Anna Hofbauer (bekannt durch Bachelorette )

(bekannt durch ) Haarfarbe: blond

blond Augenfarbe: blau

blau Beruf: Unternehmerin, Designerin, Realitysternchen

Unternehmerin, Designerin, Realitysternchen TV-Formate: " Germany's Next Topmodel "(2015), " Sommerhaus der Stars " (2021)

"Kampf der Realitystars" 2022 mit Sissi Hofbauer: "Trau dich!!!"

Sissi Hofbauer ist neben ihren Tätigkeiten als Unternehmerin, Designerin und Realitystar auch auf Social Media aktiv. Sie lässt viele Fans an ihrem Leben teilhaben und versorgt diese regelmäßig mit Bildern und Content. Insgesamt folgen ihr 64.000 Menschen auf Instagram. Hier eine Übersicht:

Instagram-Name: sissimariehofbauer

sissimariehofbauer Abonnenten: 64.000

Unter ihren Bildern versucht sie ihren Followern Mut zu machen, sich etwas außergewöhnliches im Style zu trauen, seien es Hüte, Tücher oder besondere Sonnenbrillen: "Trau dich!!! Egal ob Tücher, Hüte, besondere Looks, die nicht aus der klassischen Jeans und einem Shirt mit Aufdruck bestehen - TRAU DICH MAL WAS NEUES! ..... Wer gibt denn vor, was geht und was nicht?!? Richtig! Wir alleine! Also, probiert ruhig mal was neues aus und TRAUT EUCH."

Ist Sissi Hofbauer in einer Partnerschaft?

Auf Instagram zeigt sich Sissi Hofbauer sichtlich verliebt. Regelmäßig veröffentlicht die Blondine, Bilder und Videos mit benjaminryanmelzer. Die Bilder versieht sie im Anschluss mit Unterschriften, wie z.B. "one kiss is all it takes" oder "In you I've found the love of my life and my closest, truest friend" ("In dir habe ich die Liebe meines Lebens und meinen engsten, wahren Freund gefunden").