"Kampf der Realitystars" 2022: Tessa Bergmeier war bei GNTM - ein Porträt

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" 2022 steht bevor. In diesem Jahr wird Tessa Bergmeier dabei sein. Wir stellen Ihnen die Kandidatin hier im Porträt vor.

Am 13. April 2022 ist es wieder soweit: Die neue und mittlerweile dritte Staffel von " Kampf der Realitystars" geht an den Start. Verschiedene Prominente müssen sich auch in diesem Jahr wieder Herausforderungen stellen. Auch gegen die Mitstreiter müssen sich die Kandidaten behaupten.

In diesem Jahr sind unter anderem Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Paco Herb, Sharon Trovato, Yeliz Koc, Diana Foster, Tessa Bergmeier uvm. mit von der Partie. Tessa Bergmeier wird in diesem Artikel vorgestellt.

Möchten Sie gerne mehr zu Tessa Bergmeier erfahren, wie alt und groß sie ist und welchen Beruf sie ausübt? Dann sind Sie hier genau richtig, denn in diesem Artikel erfahren Sie mehr rund um Alter, Größe und Beruf - wir stellen Ihnen Tessa Bergmeier im Porträt vor.

Tessa Bergmeier als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTL2 hat bestätigt, dass Tessa Bergmeier in diesem Jahr als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2022 mit dabei sein wird. Sie benötigen eine Übersicht zur Sendung? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier eine Übersicht:

Was? " Kampf der Realitystars " 2022

" " 2022 Wann? Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr

Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr Wo? RTL2

Wer? Tessa Bergmeier

"Kampf der Realitystars" 2022: Tessa Bergmeier im Porträt

Tessa Bergmeier wurde am 04. August 1989 in Überlingen, Baden-Württemberg, geboren. Ihr Sternzeichen ist Löwe. Wie vip.de berichtet, erlangte Tessa Bergmeier 2006 ihren Hauptschulabschluss. Tessa Bergmeier ist Model und Reality-TV-Star und nahm bereits an verschiedenen Formaten, wie z.B. " Germany's Next Topmodel", "taff" oder "Mitten im Leben" teil.

Hier gibt es einen Steckbrief:

Name: Tessa Bergmeier

Geburtstag: 04. August 1989

04. August 1989 Geburtsort: Überlingen in Baden-Württemberg

in Sternzeichen: Löwe

Löwe Abschluss: Hauptschule

Hauptschule Beruf: Model, Realitystar

Model, Realitystar TV-Formate: " Germany's Next Topmodel ", "taff", "Mitten im Leben"

Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars" 2022: Ihre Karriere als Model

Mit ihrer Größe von 180cm ist Tessa Bergmeier im Modelbusiness tätig. Bereits in der Jugend nahm sie an vielen Modelwettbewerben teil. Wie vip.de berichtet, nahm sie 2006 an den "Miss T-Online"-Wahlen und 2007 am "Young Faces Model Contest" teil. Daraufhin wurde Tessa Bergmeier ins "Look Model Management" aufgenommen. 2009 nahm die Brünette an der Sendung "Germany's Next Topmodel" teil und belegte den 14. Platz. Während der Show hat sie sich den Arm gebrochen.

"Kampf der Realitystars" 2022 mit Tessa Bergmeier: "Make the World Cool again"

Auch auf Social Media, insbesondere auf Instagram, ist Tessa Bergmeier aktiv. Insgesamt folgen ihr knapp 10.000 Menschen. Auf Instagram bestätigte sie im übrigen auch, dass sie Mutter ist. Beispielsweise veröffentlichte sie ein Bild, wo möglicherweise ihre Tochter zu sehen ist, die ein Schild vor dem Gesicht hält mit der Aufschrift: "Make the World Cool again". Damit verweist sie auf den Klimawandel. Weiterhin veröffentlichte sie ein Bild mit der Aufschrift: "We learn more on the bad days than we do on the good days because if we did't have bad days, we wouldn't have the knowledge to do better on the good days" ("Wir lernen mehr an den schlechten als an den guten Tagen, weil uns ohne die schlechten Tage das Wissen fehlen würde, es an den guten Tagen besser zu machen").