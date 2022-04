"Kampf der Realitystars": Yasin Mohamed spielt Basketball für den FC Bayern

Yasin Mohamed ist einer der Kandidaten, die in Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" dabei sind. Im Porträt stellen wir Ihnen den 30-Jährigen näher vor.

Bei " Kampf der Realitystars" auf RTL 2 wird prominenten Kandidatinnen und Kandidaten ein "Urlaub" am Strand von Thailand spendiert. Allerdings müssen sie sich dafür 24 Stunden am Tag von zahllosen Kameras beobachten lassen und darüber hinaus in Challenges dafür sorgen, dass ihr Aufenthalt im Strandhaus so angenehm wie möglich verläuft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen nämlich um ihren Komfort: Sie können in den Spielen Luxusgüter gewinnen ,aber auch verlieren.

Ein Promi, der sich dem "Kampf der Realitystars" in Staffel 3 stellt, ist Yasin Mohamed. Er wird gemeinsam mit 22 weiteren prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in das Strandhaus in Thailand einziehen. Allerdings werden nicht alle Promis gleichzeitig einquartiert, denn es kommen wöchentlich neue Bewohner ins Haus, die dann auch noch darüber entscheiden dürfen, welche ihrer Konkurrenten eventuell die Sendung verlassen müssen. Sie möchten mehr über Yasin Mohamed erfahren? Im Porträt stellen wir Ihnen den 30-Jährigen näher vor.

Yasin Mohamed bei "Kampf der Realitystars": Alter, Größe, Wohnort - ein kurzer Steckbrief

Der 30-Jährige wurde durch die Teilnahme an "Temptation Island" bekannt. Die wichtigsten Infos zu Yasin Mohamed im Überblick:

Name: Yasin Mohamed

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 21. Juni 1991

: 21. Juni 1991 Wohnort : München

: Beruf : Leiter eines Fitnessstudios, Reality-TV-Teilnehmer und Amateur-Basketballspieler

: Leiter eines Fitnessstudios, Reality-TV-Teilnehmer und Amateur-Basketballspieler Größe: 1,95 Meter

1,95 Meter Social Media: @yasin__11_

"Kampf der Realitystars" 2022: Yasin Mohamed im Porträt

Seine Mutter ist gebürtige US-Amerikanerin und sein Vater stammt aus Ägypten, doch aufgewachsen ist Yasin Mohamed in München, wo er seit seinem 13. Lebensjahr Basketball spielt. Aufgrund vieler Verletzungen schaffte er nie den Sprung in die Profi-Karriere, weshalb er in der Amateur-Mannschaft des FC Bayern München spielt. Neben seiner Tätigkeit als Basketball-Spieler leitet der 30-Jährige ein Fitnessstudio in Nymphenburg und nimmt an verschiedenen Reality-Formaten teil.

Seit einiger Zeit ist er mit Paulina Ljuba liiert, die ebenfalls an "Temptation Island" teilnahm und sich im Zuge der Sendung von ihrem damaligen Freund Henrik Stoltenberg trennte. Um an dem Treuetest von RTL teilzunehmen, blieb Mohamed dem Training beim FC Bayern fern ohne seinem Trainer Bescheid zu geben. "Nach zwei Wochen kam ich dann einfach zum Training als wäre nichts gewesen und habe meinem Trainer den Grund für mein plötzliches Abtauchen gebeichtet. Der war stinksauer!", sagte er in einem Interview mit der Münchner Boulevardzeitung tz.

"Kampf der Realitystars" 2022: Yasin Mohamed ist mit Paulina Ljubas zusammen

Kurz nach ihrer Trennung von Henrik Stoltenberg lernte Yasin Mohamed im Sommer 2021 Paulina Ljubas kennen, die als Schauspielerin in der Soap "Köln 50667" bekannt wurde. Die beiden zeigen sich gerne auf Instagram und hatten im Februar 2022 ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich der "Miss Germany"-Wahl 2022. Noch führen die beiden eine Fernbeziehung, sie planen jedoch zusammenzuziehen.

