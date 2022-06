"Kampf der Realitystars" 2022: Yeliz Koc verpasste dem Bachelor eine Ohrfeige

Yeliz Koc ist 2022 als Kandidatin beim "Kampf der Realitystars" auf RTL 2 zu sehen. Wir stellen Ihnen die 28-Jährige hier im Porträt näher vor.

Die Sendung " Kampf der Realitystars" läuft 2022 bei RTL2 mit einer neuen Staffel. In diesem Jahr sind 23 prominente Kandidatinnen und Kandidaten mit dabei, die sich alle die 50.000 Euro Preisgeld und den Titel "Realitystar 2022" holen möchten.

In der Sendung leben die Prominenten über mehrere Wochen hinweg in einer wenig luxuriösen Unterkunft direkt am Strand von Thailand. In jeder Folge müssen die Teilnehmer verschiedene Spiele absolvieren. Wenn sie diese gewinnen, so erhalten sie Luxusgüter, die ihr Leben vor Ort angenehmer machen. Verlieren sie jedoch ein Spiel, müssen bereits erspielte Güter wieder zurückgegeben werden. In jeder Woche kommen zwei neue Promis hinzu. Die Neuankömmlinge dürfen bei der sogenannten "Stunde der Wahrheit" zwei Kandidaten nach Hause schicken und sind selbst vor einem Rauswurf sicher.

Mit von der Partie ist dieses Mal auch die Reality-TV-Teilnehmerin Yeliz Koc. Hier im Porträt erfahren Sie mehr über die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin.

Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022: Größe und Alter - ein kurzer Steckbrief

In diesem Steckbrief erfahren Sie wissenswerte Details über Yeliz Koc:

Name: Yeliz Koc

Alter : 28 Jahre

: 28 Jahre Geburtsdatum : 03. November 1993

: 03. November 1993 Geburtsort : Hannover

: Wohnort: Hannover

Beruf : Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin

: Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin Größe: 1,70 Meter

1,70 Meter Social Media: Instagram @_yelizkoc_

"Kampf der Realitystars" 2022: Teilnehmerin Yeliz Koc im Porträt

Yeliz Koc erblickte am 3. November 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters in Hannover das Licht der Welt. Ihre Schwester ist die Fußballspielerin Filiz Koc, die auch als Model tätig ist. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete die heute 28-Jährige in der Kosmetikbranche und absolvierte anschließend eine Ausbildung zur Visagistin, die sie 2017 erfolgreich abschloss.

Größere Bekanntheit erlangte sie mit ihrer Teilnahme an der achten Staffel der Datingshow "Der Bachelor". Dort kämpfte sie Anfang 2018 mit 23 weiteren Kandidatinnen um die Gunst von Bachelor Daniel Völz. Als sie in der fünften Folge keine Rose erhielt, sorgte sie für einen Eklat, indem sie Völz kurzerhand eine Ohrfeige verpasste.

Yeliz Koc war vor "Kampf der Realitystars" 2022 schon bei "Bachelor in Paradise" zu sehen

Im Mai 2018 nahm sie an der Sendung "Bachelor in Paradise" teil und traf dort auf den ehemaligen "Bachelorette"-Teilnehmer Johannes Haller, mit dem sie nach der Show zusammenkam. Im Sommer 2019 waren die beiden in dem Format "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" zu sehen und belegten dort den fünften Platz. Nach zwei kurzen Trennungen verkündete das Paar im Mai 2020 schließlich das endgültige Liebes-Aus.

Nur drei Monate später bestätigte Yeliz Koc ihre Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht, der der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht ist. Ihre Beziehung hielt ein Jahr. Die beiden trennten sich wenige Wochen vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Die Tochter des Ex-Paares wurde am 2. Oktober 2021 geboren und hört auf den Namen Snow Elanie.