Kamuna 2023 in Karlsruhe: Tickets, Programm und Termin

Die Kamuna 2023 in Karlsruhe lädt im August wieder einen ganzen Abend zur Museumsnacht ein. Wir haben alle Infos rund um Programm, Tickets und Termin.

Die 24. Karlsruher Museumsnacht "Kamuna" 2023 steht Anfang August an. Zahlreiche Kulturinstitutionen öffnen einen ganzen Abend ihre Türen für ein abwechslungsreiches Programm aus Führungen, Konzerten, Lesungen und mehr. Die Karlsruher Museumsnacht "Kamuna" ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Kultur-Kalenders in Karlsruhe und zieht Besucher jeden Alters mit ihrem vielfältigen Programm an.

Hier erfahren Sie, wo Sie Tickets erhalten und zu welchen Preisen. Wir haben alle Infos rund um die Veranstaltung und die teilnehmenden Institutionen.

Termin der Museumsnacht: "Kamuna 2023"

Die Karlsruher Museumsnacht Kamuna 2023 findet am Samstag, den 5. August 2023, statt.

Die teilnehmenden Kulturinstitutionen öffnen ihre Türen von 18 Uhr bis nach Mitternacht und laden Besucher dazu ein, die besondere Atmosphäre eines nächtlichen Museumsbesuchs zu erleben. Die Veranstaltung lockt seit nunmehr bereist 20 Jahren Besucher am ersten Samstag im August in die geöffneten Institutionen und ist ein Höhepunkt des Kulturlebens in der UNESCO City of Media Arts Karlsruhe.

Ein weiteres lokales Highlight stellen zwei Wochen später am 16. August die Karlsruher Schlosslichtspiele 2023 dar.

Kamuna 2023 in Karlsruhe: Wo gibt es Tickets?

Für die Kamuna 2023 sind Tickets vor dem Start zum Vorverkaufspreis von 10 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro. Besonders ist, dass die 400 ersten Ticketkäufer, die zwei Kamuna Tickets in der Tourist-Information am Karlsruher Marktplatz erwerben, ein "GENESIS" Tagesticket für zwei Personen für die Stadtbahn erhalten. Dieses Tagesticket ist ab jeder Haltestelle in Karlsruhe (KVV-Tarifwabe 100) gültig.

Die Tickets können an allen Museumskassen der teilnehmenden Institutionen erworben werden, ausgenommen sind das Stadtmuseum, das Literaturmuseum und RetroGames. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Tickets online zu bestellen, entweder beim Ticketportal Reservix oder unter der Telefonnummer 01806/700 733. Zudem wird von den Veranstaltern empfohlen, das Ticket für den Besuch ausgedruckt mitzubringen.

Programm der Kamuna 2023

Alle teilnehmenden Institutionen der Kamuna bieten ein breites Spektrum an Themen und Programmpunkten. Das diesjährige Motto lautet "Für die Zukunft!", welches das Engagement der teilnehmenden Institutionen für die Bewahrung von Kultur für kommende Generationen, das Erzählen von Geschichten für die Zukunft und das Lenken des Blicks auf zukünftige Möglichkeiten symbolisieren soll.

Unter den Angeboten dürfte für jeden etwas dabei sein: Archäologie, Architektur, Film, Geschichte, Kinder- und Familienaktivitäten, Kunst, Literatur, Musik, Naturkunde, Tanz, Technik, Theater und Schauspiel.

Zu den teilnehmenden Institutionen zählen:

Badische Landesbibliothek

Badischer Kunstverein

Badisches Landesmuseum

Erinnerungsstätte Ständehaus

Stadtbibliothek

Generallandesarchiv

HfG Karlsruhe

Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais

Museum beim Markt

Museum für Literatur

Museum in der Majolika

Pfinzgaumuseum

RetroGames e.V.

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Staatliches Museum für Naturkunde

Städtische Galerie Karlsruhe

Stadtmuseum

ZKM (Zentrum für Kunst und Medien)

Die teilnehmenden Häuser präsentieren während der Museumsnacht ein besonderes Programm mit Führungen, Konzerten, Lesungen, Mitmachaktionen, Filmen, Theateraufführungen und vielem mehr rund um ihre Sammlungen und Ausstellungen. Durch die Vielzahl der teilnehmenden Institutionen und die teils extra gestalteten Programmpunkte soll für jeden Besucher, ob Jung oder Alt, etwas dabei sein. Genauere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten der Institutionen finden Sie auf der offiziellen Website der Kamuna.