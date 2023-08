Der kanadische Premierminister Justin Trudeau gibt Trennung von seiner Frau bekannt

Trudeau und seine Ehefrau Sophie Grégoire gehen künftig getrennte Wege. Sie wollen dennoch eine Familie mit "tiefer Liebe und Respekt füreinander" bleiben.

Der kanadische Premier Justin Trudeau und seine Ehefrau Sophie Grégoire haben am Mittwoch auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich trennen. Nach vielen "wichtigen und schwierigen Gesprächen" hätten die beiden die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen. "Wie immer bleiben wir eine Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Vor allem zum Wohl der Kinder baten beide darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

2005 hatten die beiden geheiratet

Das Paar hatte 2005 geheiratet und hat drei gemeinsame Kinder - den 2007 geborenen Xavier, die 2009 geborene Ella-Grace und den 2014 geborenen Hadrien. Justin Trudeau ist Teil der liberalen Partei und ist seit 2015 Premierminister Kanadas. Sophie Grégoire Trudeau hatte lange als Moderatorin in Fernsehen und Radio gearbeitet. Das Paar kennt sich seit ihrer Kindheit.

Trudeaus Büro gab außerdem bekannt, dass das Paar eine rechtliche Trennungsvereinbarung unterzeichnet habe. Sie hätten sich "daran gearbeitet, dass alle rechtlichen und ethischen Schritte in Hinblick auf ihre Entscheidung, sich zu trennen, unternommen wurden, und werden das auch weiter so machen."

Die Trudeaus wollen trotz der Trennung eine "enge Familie bleiben"

Außerdem wollen beide Elternteile weiterhin "ständig präsent" im Leben der Kinder sein und weiterhin eine "enge Familie bleiben", heißt es weiter. "Die Kanadier können erwarten, die Familie oft zusammen zu sehen." Ab nächster Woche stehe nun ein gemeinsamer Familienurlaub an.

