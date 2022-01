Gräber indigener Kinder entdeckt: Kanadas dunkle Seite

In eigens dafür geschaffenen Schulen wurden Kinder der Urbevölkerung umerzogen. Offenbar kamen dabei Tausende um. Jetzt gelangen neue, erschütternde Fälle ans Licht.

Kanada wird erneut mit der zum Teil furchtbaren Geschichte seiner Internatsschulen für indigene Kinder konfrontiert: In der Gemeinde der Williams Lake First Nation in British Columbia wurden unmarkierte Gräber von Kindern gefunden, die in den Schulen starben. „Wir müssen sicherstellen, dass Kanada erfährt, welche Grausamkeiten in diesen Schulen passierten“, sagen Angehörige von First Nations – so werden die Menschen bezeichnet, die schon vor der Ankunft der Europäer in Kanada lebten.

Der Chief der Williams Lake First Nation, Willie Sellars, hatte die Entdeckung der Gräber am Dienstag bekannt gegeben. Mit bodendurchdringendem Radar und anderen modernen Technologien seien auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen St.-Joseph-Missionsschule, einer der vielen sogenannten Residential Schools für Kinder der indigenen Völker, Hinweise auf 93 „potenzielle menschliche Grabstellen“ entdeckt worden. Williams Lake liegt etwa 300 Kilometer nordöstlich von Vancouver im Landesinneren von British Columbia. Untersucht wurden bisher lediglich 14 der 470 Hektar Gelände der Schule und einer dazugehörenden Ranch. Ein Teil der möglichen Gräber liegt im Bereich eines früheren Friedhofs, aber etwa 50 liegen außerhalb des Gottesackers, sagte Whitney Spearing, die die Arbeiten leitet. Nur durch Ausgrabungen werde man sicher feststellen können, ob es sich tatsächlich um menschliche Gräber und um Kinder der Missionsschule handele und wie viele Gräber es seien.

130 solcher Schulen gab es in Kanada

„Aber schon ein Grab ist zu viel“, sagte Bev Sellars von der Xatsull First Nation, die in den 1960er Jahren die Schule besuchen musste. Die fünf Schuljahre seien „traumatisierend“ für sie gewesen. „Sie steckten mich in die Schule und versuchten, mich in eine Person umzutrainieren, die ich nicht war“, erzählte sie im kanadischen Rundfunk CBC.

Eingerichtet wurden die Schulen vom kanadischen Staat, sie wurden aber überwiegend von Kirchen, in diesem Fall von der katholischen Kirche, betrieben. Residential Schools waren das dominierende Schulsystem für die Kinder der Ureinwohnervölker: für die Kinder der First Nations, des Volkes der Inuit und der Métis. 130 dieser Schulen gab es in Kanada. Residential Schools bestanden bis in die 1990er Jahre. Ihr Niedergang setzte Ende der 1960er Jahre ein, als die schlimmen Folgen dieses Schulsystems immer deutlicher wurden.

4100 Todesfälle indigener Kinder wurden schon dokumentiert

Die Schulen dienten dem Ziel, die Kinder in den von europäischen Einwanderern geprägten Staat einzugliedern. Die Kinder wurden ihren Familien entrissen und in die Schulen gebracht, die meist außerhalb ihrer Reservationen lagen, viele sehr weit entfernt. Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission hatte 2015 einen tausende Seiten langen Bericht über Residential Schools veröffentlicht und Berichte von Betroffenen festgehalten, die von Missbrauch berichteten, den sie in den Schulen erlitten. Die Kommission stellte auch fest, dass mindestens 4100 Kinder durch Krankheiten, Vernachlässigung oder Unfälle in den Schulen ums Leben kamen. Viele wurden, oft ohne Mitteilung an ihre Familien, in unmarkierten Gräbern beigesetzt. Vermutlich liegt die Zahl der in den Schulen gestorbenen Kinder deutlich höher.

Die First Nations litten unter dem Wissen, dass ihre Kinder in den Schulen verschwanden und nicht mehr zurückkehrten. In Kanada ist man sich längst darüber im Klaren, dass weitere unmarkierte Gräber gefunden werden.