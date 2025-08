Nickelback-Songs lösen Großeinsatz aus

„Wollt ihr Rock'n'Roll hören oder wollt ihr nach Hause gehen?“, rief Chad Kroeger, Sänger der kanadischen Band Nickelback 2002 bei einem Auftritt auf einem Metal-Festival in Portugal. Die Menge buhte, zuvor wurde die Band bereits mit Flaschen und Steinen beworfen. Daraufhin warf Kroeger seine Gitarre in die Ecke, zeigte den Zuschauern den Mittelfinger und verließ die Bühne.

Vielleicht hatte dieser einsame Camper in Kanada diese Szene im Kopf, als er sich in die Wildnis des Okanagan Valley im Südwesten des Landes zurückzog. Er gab dort in der Nähe eines Kletterfelsens voller Inbrunst Songs von Nickelback, na ja, zum Besten. Zwar regnete es keine Steine auf ihn herab, einen Großeinsatz der Rettungskräfte löste er dennoch aus. Scheinbar klang sein Geträller so schief, dass vorbeilaufende Wanderer den Gesang für Hilfeschreie hielten und den Notruf wählten.

Zwei Suchteams fanden den singenden Kanadier unverletzt

Die Rettungskräfte, die eigentlich inmitten einer Übung waren, brachen diese sofort ab und teilten sich in zwei Suchteams auf. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um den kanadischen Troubadix zu finden. Durch den verursachten Lärm konnte der Mann glücklicherweise schnell ausfindig gemacht werden. „Er war nicht in Schwierigkeiten“, sagte Duane Tresnich vom Suchteam. „Es sei denn, man zählt seinen Gesang dazu.“ Auf Facebook teilte das Hilfsteam mit, dass der Einsatz gratis gewesen sei. Das gesparte Geld könne der Sänger ja für Gesangsunterricht verwenden.

Ob der Camper nach seinem abgebrochenen Auftritt eine Gitarre in die Ecke pfefferte, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob er je wieder auf seine Bühne in der kanadischen Natur zurückkehren wird. Nickelback hat seit dem Festival keinen Auftritt mehr in Portugal absolviert.