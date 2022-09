Tropensturm tobt auf Kanarischen Inseln – mehr als 250 Flüge gestrichen

Der Tropensturm "Hermine" fegt über die Kanarischen Inseln und sorgt für Alarmbereitschaft. Der Flugverkehr ist beeinträchtigt. Das Unwetter soll anhalten.

Der Tropensturm "Hermine" tobt sich auf den Kanarischen Inseln aus und sorgt für massive Einschnitte im Flugverkehr. Heftige Windböen und starke Regenfälle machen Start und Landung derzeit kaum möglich. Der spanische Flughafenbetreiber Aena teilte mit, dass mittlerweile 252 Flüge an Flughäfen auf den Kanarischen Inseln gestrichen wurden. Es seien außerdem 38 Flüge umgeleitet worden. Auf Teneriffa gebe es demnach die meisten Flugausfälle. Hier wurden über 100 Verbindungen aus dem System genommen.

Tropensturm Hermine: Unwetter hält Kanarische Inseln in Atem

"Hermine" erreichte die Kanarischen Inseln am Samstag und hält sie seitdem in Atem. Die gesamte Inselgruppe wurde von den spanischen Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. In Sachen Niederschläge gab es laut Messungen der nationalen Wetterbehörde Aemet auf Teneriffa Rekordwerte für den September. Mehr als 100 Liter Niederschläge pro Quadratmeter wurden auf Teneriffa, Gran Canaria, La Palma, La Gomera und Hierro gemessen.

Nationale Medien berichten, dass es auf mehreren Inseln zu Erdrutschen kam. Eine Folge der Kombination aus starkem Sturm und starkem Regen. Viele Straßen auf den Kanarischen Inseln sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt wurden. Verletzte wurden zunächst nicht registriert.

Unwetter auf Kanarischen Inseln hält am Montag an

Der Ausnahmezustand wird auf den Kanarischen Inseln wohl noch anhalten. Die starken Niederschläge, welche der Tropensturm "Hermine" mitgebracht hat, werden sich am Montag offenbar fortsetzen. Ab Dienstag soll dann das Schlimmste überstanden sein.

Die Kanarischen Inseln gehören zu einem beliebten Reiseziel von deutschen Touristen. Die spanische Inselgruppe liegt vor der Nordwestküste Afrikas und ist vulkanischen Ursprungs. Bekannt ist sie für weiße und schwarze Sandstrände und atemberaubende Natur. Auf der Insel Teneriffa liegt der Pico del Teide. Der aktive Vulkan stellt den höchsten Berg Spaniens dar.