"Make Love, Fake Love": Yeliz Koc und ihre zehn Kandidaten

"Make Love, Fake Love": Wer ist Yeliz Koc? Wer sind ihre Kandidaten? Hier werden Ihnen alle Teilnehmer der Dating-Show vorgestellt.

Geld oder Liebe? Oder vielleicht sogar beides? RTL+ geht der Sache mal so richtig auf den Grund. Für die Übertragung der Datingshow "Make Love, Fake Love" zieht Single-Lady Yeliz Koc mit zehn Männern in eine mallorquinische Villa, um ihre große Liebe zu finden. Doch nur einige der Herren sind noch ungebunden – andere wiederum befinden sich bereits in festen Händen und tun nur so, als ob. Ihre echten Partnerinnen (oder auch Partner?) haben sie lediglich auf Zeit von der Leine gelassen, damit etwas Geld ins Haus kommt – der Sieger der Show schleppt nämlich satte 50.000 Euro Siegprämie ab. Spannende Sache – lassen sich die (wirklich nur zum Schein?) betrogenen Partnerinnen ihre Eifersucht abkaufen? Und ist Yeliz clever genug, die Lügner zu entlarven? Wir alle und auch die Moderatorin Janin Ullmann dürfen gespannt sein.

Yeliz Koc ist die Single-Lady bei "Make Love, Fake Love" Foto: RTL / Bianca Berg

Wer ist Yeliz Koc? Hier zunächst einmal ihre wichtigsten Daten als Steckbrief:

Name Yeliz Koc Beruf Reality-Darstellerin Geburtstag 03.11.1993 Sternzeichen Skorpion Geburtsort Hannover Staatsangehörigkeit deutsch Größe 170 cm Geschlecht weiblich Haarfarbe dunkelbraun Augenfarbe dunkelbraun Instagram @_yelizkoc_

Yeliz Koc stammt also aus der niedersächsischen Hauptstadt. Sie hat eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht und ist auf diesem Gebiet nach wie vor tätig.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als sie 2018 in der RTL-Kuppelshow " Der Bachelor" auftrat und dem damaligen Junggesellen Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste, als der sie in der fünften "Nacht der Rosen" ohne Rose in die Wüste schickte. Seitdem ist sie, wie in der Realität der Reality-Shows üblich, mehrfach recycelt worden – bei " Bachelor in Paradise" zum Beispiel, wo sie den Ex-Bachelorette-Kandidaten Johannes Haller kennenlernte. Sie wurden nach der Show ein Paar und nahmen zusammen an "Das Sommerhaus der Stars" teil. 2020 gaben sie laut web.de offiziell ihre Trennung bekannt. Im Sommer 2022 nahm Koc an "Kampf der Reality-Stars" (RTL2) teil, und nun also "Make Love, Fake Love". Gut informierte Auguren bringen sie bereits mit dem "Dschungelcamp" 2023 in Verbindung.

Kandidaten bei "Make Love, Fake Love": Diese Teilnehmer sind noch im Rennen

Bryan (32) aus Schifferstadt

Bryan Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Bryan stammt aus den USA. Als Baby kam er mit seinen Eltern nach Deutschland. Er hat Schlosser gelernt, arbeitet aber mittlerweile als Personaltrainer und Ernährungsberater. Er bezeichnet sich selbst als "echten Dorfjungen", der sich immer noch mit seinen alten Kumpels trifft.

Frederik (32) aus Düsseldorf

Frederik Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Frederik ist hauptamtlich Barkeeper. Als Dating-Coach weiß er genau, wie man Frauen anspricht und um den Finger wickelt – behauptet er zumindest. Während des Studiums reiste er um die ganze Welt und jobbte als Model.

Sidar (24) aus Krefeld

Sidar Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Sidar arbeitet als Store-Manager. Der Krefelder ist aufgeschlossen, selbstbewusst und von sich überzeugt – sagt er. Er war jahrelang begeisterter Fußballer, bis eine Knieverletzung ihn vom Rasen ins Fitness-Center verwies.

Jannik (26) aus Schwalmstadt

Jannik Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Jannik leitet ein Unternehmen, das Videos produziert. In letzter Zeit hat er sich stark auf seinen Beruf konzentriert. Er sieht sich selbst als einen lieben und sympathischen jungen Mann "mit dem Herz am rechten Fleck". Romantik ist ihm sehr wichtig.

Chris (32) aus Köln

Chris Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Chris ist Sozialversicherungs-Fachangestellter und hält sich für "einen absoluten Beziehungstyp". Er sei ein "Normalo zum Liebhaben", sagt er. Chris gefällt sich in der Rolle eines Lieblings-Schwiegersohns, der eher mit guten Manieren als mit Muskeln beeindruckt.

Ermin (34) aus Oberhausen

Ermin Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Ermin wurde in Bosnien geboren und kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland - seine Eltern waren mit ihm vor dem Krieg geflohen. Hier ist er mit seinem Bruder und seiner mittlerweile alleinerziehenden Mutter stolze sieben Mal umgezogen. Heute arbeitet als Head of Social Media in einer Influencer-Agentur und nebenbei als Model.

Fabio (29)

Fabio Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

"Fabio fühlt sich mit seiner Heimat sehr verbunden", sagt der Sender. Wo die jetzt genau liegt, verschweigt RTL ebenso wie den Ort, in dem er aktuell lebt. Immerhin wissen wir, dass Fabio als Staubsaugerverkäufer arbeitet und dass sein Vater als italienischer Gastarbeiter nach Deutschland kam. Er wird uns als "Frühaufsteher und ein absoluter Sympathieträger" angekündigt.

Wer ist raus? Diese Kandidaten sind bei "Make Love, Fake Love" bereits ausgeschieden

Musti (24) aus Hannover

Musti Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Musti ist Hilfsausbilder bei der Bundeswehr. Er bezeichnet seine Berliner Schwester und seinen Vater als die wichtigsten Bezugspersonen in seinem Leben. Er sei nur schwer aus der Ruhe zu bringen, meint er.

Cem (27) aus Berlin

Cem Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Cem ist Automobilkaufmann. Er sei "ein süßer Typ mit ansteckendem Lächeln" und bezeichnet sich selbst als "Jäger". Sein Frauentyp hat dunkle Haare – damit ist er bei Yeliz Koc ja schon mal nicht ganz falsch. RTL verkauft ihn als unwiderstehlichen Charmeur, doch urteilen Sie selbst. Jetzt ist er raus.

Ilias (22) aus Bremen

Ilias Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Ilias hat einen marokkanischen Vater und eine italienische Mutter. Er arbeitet aktuell einem Testzentrum, würde aber lieber als Sänger Karriere machen. Er wurde in Deutschland geboren und ist in Dortmund aufgewachsen. Illias gestand in Folge 6, dass er eine Freundin hat. Daraufhin hat er "Make Love, Fake Love" verlassen.