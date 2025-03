Kann Vitamin C wirklich die Haare aufhellen?

Vitamin C ist ein starkes Antioxidans und wird wegen seiner milden bleichenden Eigenschaften oft als natürlicher Haaraufheller betrachtet. Dazu werden Vitamin-C-Tabletten zerstampft und mit Shampoo in die Haare gegeben. Aber funktioniert das wirklich?

Warum gilt Vitamin C als natürlicher Haaraufheller?

Vitamin C ist an vielen wichtigen Prozessen im Körper beteiligt, in der Haut spielt es bei der Bildung von Kollagen eine entscheidende Rolle. Es gehört zu den stärksten Antioxidanzien im Körper und gilt deshalb auch als mildes Bleichmittel für die Haare. Es kann nämlich beim Abbau des Farbpigments Melanin helfen. Auch der Säuregehalt von Vitamin C kann zu seiner aufhellenden Wirkung beitragen, da dadurch das Haarpigment leicht verändert wird. Dermatologe Michael Weidmann teilte uns auf Anfrage mit, dass Vitamin C dem Shampoo beigesetzt und gegebenenfalls in mehreren Schritten zum Aufhellen der Haare angewendet werden kann. „Insbesondere auch dann, wenn durch vorheriges Färben oder Tönen ein zu dunkler Farbton der Haare erzielt wurde“, sagt er. Die Wirkweise sei aber etwas umstritten.

Obwohl einige Studien zur hautaufhellenden Wirkung von Vitamin C auf ein Potenzial zur Verringerung der Pigmentierung hindeuten, fehlen direkte Beweise, ob die Wirkung für die Haare ähnlich ist. In zwei verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass Vitamin C die UV-induzierte Pigmentierung der Haut reduziert und die Melaninsynthese hemmt, was darauf hindeutet, dass es auch die Haarpigmentierung in ähnlicher Weise beeinflussen könnte.

„Es ist nicht sicher, ob Vitamin C dem Haar wirklich Farbpigmente entzieht, es kann aber die Farbintensität insbesondere nach einer Tönung reduzieren. Die Färbung/Tönung der Haare erfolgt über einen Oxidationsprozess. Bei der Anwendung von Vitamin C wird eine chemische Reduktion bewirkt, dieses macht den Oxidationsprozess rückgängig“, erklärt Weidmann.

Mit Vitamin C die Haare aufhellen: Das sollten Sie beachten

Wie Healthline berichtet, hängt es vom Haartyp und der Ausgangsfarbe ab, ob und wie gut des entfärben mit Vitamin C funktioniert. Wenn das Haar schon häufiger gebleicht wurde oder beschädigt ist, sind vermutlich keine ausreichenden Ergebnisse mit Vitamin C zu erwarten.

Die meisten Menschen vertragen die Haar-Behandlung mit Vitamin C laut Healthline gut, allerdings kann es zu folgenden unerwünschten Nebenwirkungen kommen:

Rötung oder Entzündung auf der Kopfhaut

Trockene Kopfhaut

Trockenes und brüchiges Haar

Gelbliche oder orangefarbene Haarsträhnen

Uneinheitlich gefärbtes oder getöntes Haar

Auch Zitronensaft wird gerne als Hausmittel zum Aufhellen der Haare verwendet. Es enthält viel Vitamin C, wirkt aber auch dank der Säure als natürlicher Haaraufheller - zumindest für bestimmte Haarfarben und -typen. Wichtig ist aber die Kombination mit Sonnenstrahlen. UV-Licht kann nämlich das Melanin im Haar verändern und die Säure in Vitamin C kann den Effekt laut Healthline verstärken.