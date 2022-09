"Kannste Regieren?": Scholz, Baerbock und Lauterbach im Kinderfragenhagel

Politiker stellen sich den Fragen von Kindern bei "Kannste regieren?": Wir haben die Infos zur Übertragung im TV und Stream, der Wiederholung und dem Termin für Sie.

Nach der erfolgreichen Fragerunde mit den damaligen Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock und Armin Laschet sowie dem späteren und aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz ging das Konzept von Sat.1 in die nächste Runde: Erneut stellten sich Personen aus der Politik den Fragen von Kindern und versuchten, diese so kindgerecht und verständlich wie nur möglich zu beantworten.

Welche Politikerinnen und Politiker sich in diesem Jahr der Herausforderung stellten, wann und wo Sie die neueste Folge "Kannste regieren?" sehen können und ob es eine Wiederholung gibt, all das erfahren Sie hier.

"Kannste regieren?" 2022: Welche Politikerinnen und Politiker sind dabei?

Der Name der Sendung "Kannste regieren" lässt bereits erahnen, dass Personen mit Regierungsverantwortung im Zentrum der Fragen stehen werden: Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach treten auf.

Stellt sich neben Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Fragen von Kindern: Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Wo wurde "Kannste regieren?" gedreht?

Kanzler Scholz hat die Kinder in Kanzleramt eingeladen, um sich den Fragen Kinder zu stellen. Annalena Baerbock und Karl Lauterbach hingegen machen sich auf den Weg in die Klassenzimmer der Fragenstellerinnen und Fragensteller.

Wann lief "Kannste regieren?" im Fernsehen?

Der Termin der Ausstrahlung von "Kannste regieren?" war am Donnerstag, den 22. September 2022, um 20.15 Uhr.

Wo wurde "Kannste regieren?" im TV und Stream übertragen?

Die Sendung "Kannste regieren?" wurde auf Sat.1 übertragen. Gleiches galt auch für den Live-Stream, der kostenlos auf der Webseite des Senders verfolgt werden kann. Alternativ ging auch die Übertragung mittels Joyn.

Wiederholung von "Kannste regieren?" im TV, Stream oder Mediathek?

Im letzten Jahr war die Wiederholung von "Kannste Kanzleramt?" in der Mediathek von Joyn abrufbar, daher ist davon auszugehen, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Außerdem gab es auch einzelne Ausschnitte der Fragerunden auf YouTube, die wir Ihnen teilweise zeigen möchten - so bekommen Sie einen Eindruck, wie sich die Politikerinnen und Politiker bisher geschlagen haben. Einige wiederkehrende Gäste sind dabei, die bereits die Kinderfragen beantworten durften:

Annalena Baerbock bei "Kannste Kanzleramt?":

Olaf Scholz bei "Kannste Kanzleramt?":