Instagram und Twitter sperren Kanye West

Nach Instagram hat jetzt auch Twitter den Account von Kanye West stillgelegt. Der Rapper soll gegen die Richtlinien verstoßen haben.

Immer wieder fällt der US-Rapper Kanye West durch merkwürdige Aktionen auf. Jetzt hatten die sozialen Netzwerke Instagram und Twitter offenbar genug und sperrten die Accounts des Musikers. Ein Twitter-Sprecher bestätigte gegenüber CNN, dass der Account des Musikers "wegen Verstoßes gegen die Twitter-Richtlinien" gesperrt worden sei. Twitter löschte zudem einen Tweet von Kanye West, der sich mittlerweile Ye nennt. Laut Medienberichten soll es sich dabei um eine antisemitische Äußerung gehandelt haben.

Schon am Freitag war der Rapper Berichten zufolge von Instagram gesperrt worden. Ein Meta-Sprecher sagte laut CNN, Inhalte von Wests Konto seien gelöscht worden und außerdem sei eine Beschränkung verhängt worden, weil er gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen habe. Unklar ist aber bislang, was an dem Inhalt zu beanstanden war oder welche Art von Einschränkung auferlegt wurde. Wests Twitter-Konto ist zwar noch aktiv, aber er kann nicht posten, bis die Suspendierung nach einer unbestimmten Zeit endet.

Wie CNN berichtete, soll der Musiker einen inzwischen gelöschten Beitrag geteilt haben, der einen Screenshot eines "Textgesprächs" mit Rapper Sean "Diddy" Combs enthielt, der vom American Jewish Committee als "antijüdisch" kritisiert worden war.

Erstmals seit knapp zwei Jahren hatte West nach dem Vorfall wieder getwittert. Neben dem inzwischen gelöschten Beitrag schrieb West am Samstag noch mehrere Tweets, in denen er unter anderem Unterstützung für die Proteste im Iran forderte. Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade versucht, Twitter zu übernehmen, feierte die Rückkehr am Samstag umgehend: "Willkommen zurück bei Twitter, mein Freund!", schrieb er auf Twitter.

Kanye West wegen T-Shirt in der Kritik

Erst vor wenigen Tagen war West wegen eines T-Shirts in die Kritik geraten. Der Rapper trug bei der Vorstellung seiner neuen Kollektion während der Pariser Fashion Week ein T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter". Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League stuft den Satz als rassistische Reaktion auf die "Black Lives Matter"-Bewegung ein, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt.

In dem US-Sender Fox News verteidigte West das Shirt. "Gewisse Dinge mache ich einfach aus einem Gefühl heraus, ich kanalisiere einfach die Energie. Es fühlt sich einfach richtig an", so seine Begründung. "Man nutzt sein Bauchgefühl, seine Verbindung zu Gott, und einfach (seine) Genialität."