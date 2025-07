Getöteter Mann in Wohnung gefunden - Fahndung nach Täter

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Frankfurter Wohnung fahnden die Ermittlungsbehörden nach dem mutmaßlichen Täter. Die Obduktion habe ergeben, dass der 61-Jährige getötet worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er war zuletzt am 9. Januar 2025 gesehen worden. Am 20. Februar alarmierte der Hausmeister des Wohnhauses im Stadtteil Niederrad die Rettungskräfte, weil er Leichengeruch wahrnahm. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.

Rettungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obduktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsanwaltschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis