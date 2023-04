"Um Himmels Willen"-Schauspielerin Karin Gregorek ist tot

Karin Gregorek wurde einem breiten Publikum als Ordensschwester Felicitas Meier bekannt. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 81 Jahren gestorben.

Karin Gregorek ist tot. Die Schauspielerin starb bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in Berlin. Das erfuhr die dpa am Montag aus ihrem näheren Umfeld. Gregorek wurde 81 Jahre alt. Einem breiteren Publikum war sie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekannt. In der ARD und im ZDF hatte sie über viele Jahre hinweg Nebenrollen in beliebten TV-Serien übernommen.

Karin Gregorek ist tot: Sie spielte bei "Um Himmels Willen" und im "Tatort"

Gregorek wurde in Wendorf bei Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Sie hatte zunächst nicht den Wunsch, Schauspielerin zu werden und kam eher zufällig zu dem Beruf. "Als eine Freundin zum Vorsprechen an die Schauspielschule nach Berlin fuhr, bin ich einfach mitgekommen. Ich wurde angenommen, meine Freundin nicht", hatte sie 2019 dem Apothekenmagazin Senioren Ratgeber verraten. Danach nahm der Berufswunsch Schauspielerin Gestalt an, der bei Gregoreks Eltern für wenig Begeisterung sorgte.

Noch zu DDR-Zeiten schwang sich Gregorek zu einer erfolgreichen Schauspielerin im Theater und in Film und Fernsehen auf. 1963 bekam sie in "Christine" ihre erste Filmrolle. Der Film wurde allerdings nie fertiggestellt, da Regisseur Slatan Dudow während der Dreharbeiten starb. In der Folge bekleidete Gregorek mehrere Rollen in Film- und Fernsehproduktionen des DFF und der Defa. 1988 erhielt sie für ihre Performance als Oberschwester Walburga in "Einer trage des anderen Last ..." den Nationalen Spielfilmfestival der DDR 1988 als beste Nebendarstellerin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Nach der Wende wirkte sie dann in zahlreichen Produktionen von ARD und ZDF mit. Sie stand in Nebenrollen für den "Tatort" und "Polizeiruf 110" vor der Kamera. Außerdem war sie häufig in der ZDF-Familienserie "Tierarzt Dr. Engel" zu sehen. Ihre bekannteste Rolle nahm Gregorek allerdings in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" ein.

Tod von Karin Gregorek: Eine besondere Ordensschwester in "Um Himmels Willen"

In "Um Himmels Willen" spielte Gregorek von Beginn an ab 2022 die Rolle der Klosterschwester Felicitas Meier. In dieser sahen ihr teilweise mehr als sieben Millionen Menschen zu. Die Serie entwickelte sich zu einem echten Dauerbrenner und lief bis 2021.

Felicitas Meier stellte eine besonder Ordensschwester dar. Die stellvertretende Oberin des Magdalenen-Ordens hatte Schwächen für Tabak, Schokolade, Pokern und Computerspielen. Sie wurde dadurch zu einer Sympathieträgerin der Serie. Die Ordenstracht spielte eine Rolle, als sich Gregorek für ihren Part in "Um Himmels Willen" entschied. "Ich dachte, das geht dann in der Maske und Garderobe schneller", sagte sie selbst dazu. Ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte. Bis zuletzt wurde Gregorek wegen ihrer Rolle auf der Straße erkannt. Ebenfalls trotz der Ordenstracht in der Serie.