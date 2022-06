Karl-May-Spiele

Corona: Alexander Klaws fehlt bei Bad-Segeberg-Premiere

Eigentlich wollte er am Samstag in Bad Segeberg in den Sattel steigen. Aber Corona macht Winnetou einen Strich durch die Rechnung. Die Enttäuschung ist groß.

Nun steht es fest: Winnetou-Darsteller Alexander Klaws kann wegen seiner Corona-Erkrankung an diesem Samstag nicht bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zur Premiere von "Der Ölprinz" auftreten. "Wir sind alle unheimlich traurig und enttäuscht, dass Alex nicht dabei sein kann", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. Für Klaws springt Sascha Hödl ein, der bei der Generalprobe am Freitag sowie bei der Premiere und der Vorstellung am Sonntag den Häuptling verkörpert. Er probt die Rolle seit fünf Tagen. Er sei fassungslos, dass er zum Auftakt nicht dabei sein kann, sagte Klaws der Mitteilung zufolge. "Ich hatte mich so wahnsinnig auf diesen Abend gefreut." Hödl sei ein toller Winnetou als Backup, sagte Geschäftsführerin Thienel. Hödls ursprüngliche Rollen als Nijorakrieger Ka Maku und Ölfeldbesitzer Jackson werden vorläufig zwischen Fabian Monasterios sowie den Stuntleuten Felix Adams und Konstantin Fünck aufgeteilt. Klaws werde voraussichtlich am nächsten Donnerstag in das Freilichttheater am Kalkberg zurückkehren, hieß es. Gaststars dieser Saison sind Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach. (dpa)

