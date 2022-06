Karl-Theodor zu Guttenberg wird Moderator bei RTL

Neuer Job für Karl-Theodor zu Guttenberg: der ehemalige Verteidigungsminister hat einen Vertrag bei RTL als Moderator unterschrieben.

Der 50-jährige soll künftig bei RTL durch Dokus führen, die auf dem Streamingableger des Privatsenders abrufbar sein werden. Das teilte der Fernsehkonzern am Montag mit. In der Mitteilung heißt es, man arbeite gemeinsam an "High-End-Dokumentationen für das Streamingangebot RTL+". Demnach werde zu Guttenberg als Moderator und Interviewer durch zwei sogenannte "Docutainment"-Sendungen führen, die jeweils 90 Minuten lang werden sollen. Die Sendungen sollen laut RTL noch dieses Jahr laufen. Zum Inhalt verriet der Konzern noch nichts. Auch nicht, ob die Sendungen einen politischen Inhalt haben werden.

Karl-Theodor zu Guttenberg - vom Minister zum Moderator

Bis 2011 war zu Guttenberg Bundesverteidigungsminister. Bis zu seinem Rücktritt, der durch eine Plagiatsaffäre ins Rollen kam. Der CSU-Politiker hatte seine Doktorarbeit zu großen Teilen von anderen Autoren abgeschrieben und dies nicht gekennzeichnet.

