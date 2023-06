Feuer bricht in Freizeitpark Karls Erdbeerhof aus – zehn Verletzte

Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Brandenburg ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zehn Besucher wurden verletzt.

Am Dienstagvormittag ist auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ein Brand ausgebrochen. Mehrere Gebäude standen in Flammen. Wie der RBB berichtet, wurden zehn Besucher verletzt, Vier von ihnen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann litt bei dem Einsatz unter Kreislaufproblemen.

Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof: Mehr als 60 Einsatzkräfte

Das Feuer war in einem Werkstattgebäude ausgebrochen und habe sich laut RBB sehr schnell ausgebreitet. In der Werkstatt lagerten viele brennbare Flüssigkeiten. Zudem standen die Gebäude sehr dicht beieinander. Bei dem Brand waren mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine "sechsstellige Summe".

Der Geschäftsführer des Freizeitparks Robert Dahl will den Park schnell wieder öffnen. Am Dienstagmittag sagte er, dass das bereits am Mittwoch wieder möglich sei.