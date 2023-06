Brandenburg

Feuer bricht in Freizeitpark Karls Erdbeerhof aus

Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Brandenburg ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Mindestens ein Gebäude steht in Flammen.

Am Dienstag ist auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilte, stehe mindestens ein Gebäude in Flammen. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach von einem großen Einsatz. Nähere Informationen soll es nach Angaben der Gemeinde zeitnah geben. Laut der Berliner Zeitung wurden mehrere Menschen verletzt. Wie der RBB berichtet, soll es zunächst in einem Verkaufsraum gebrannt haben. Aus einem angrenzenden Stall hätten nicht alle Schafe gerettet werden können. Die Feuerwehr versuche zurzeit, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

