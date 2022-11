Bombenentschärfung heute in Karlsruhe: Straßensperrungen und Evakuierung

In Karlsruhe wird am heutigen Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Es kommt zur Evakuierung, zu Straßensperren und Einschränkungen im Bahnverkehr.

Am Dienstag kann es in einigen Regionen von Karlsruhe chaotisch werden. Grund dafür ist der Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Fliegerbombe wurde auf einer Baustelle gefunden, welche sich in der Nähe des Güterbahnhofs befindet. Es handelt sich um einen beachtlichen Fund, die Bombe wiegt rund 500 Kilogramm.

Karlsruhe: Bombe wird heute entschärft

Die Weltkriegsbombe wird am heutigen Dienstag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst enschärft. Das hatte die Stadt Karlsruhe am Montagabend mitgeteilt. Dabei gab sie den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt gleich mit, dass es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr und auch Straßenverkehr kommen wird.

So wird beispielsweise die Bahnstrecke zwischen dem Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlauch gesperrt. Selbiges gilt für alle Gleise des Güterbahnhofs und die Strecke zwischen Mannheim und Basel. Auf der B10 wird es ebenfalls zu einer Sperrung während der Entschärfung der Bombe kommen. Die Stadt Karlsruhe empfiehlt, die betroffenen Gebiete weiträumig zu umfahren. Es folgt eine Übersicht der betroffenen Straßen.

Entschärfung von Fliegerbombe: Heute Gesperrte Straßen in Karlsruhe am Dienstag

Amelie-Baader-Straße

Anna-Lauter-Straße

Augartenstraße

Gervinusstraße

Häusserstraße

Henriette-Obermüller-Straße

Klara-Siebert-Straße

Langenbruchweg

Luisenstraße

Luise-Riegger-Straße

Marie-Juchacz-Straße

Melitta-Schöpf-Straße

Morgenstraße

Rahel-Straus-Straße

Rankestraße

Scherrstraße

Stuttgarter Straße

Südtangente

Sybelstraße

Zimmerstraße

Ein Teil des Oberwaldes

Ein Teil des Cityparks

Bombenentschärfung in Karlsruhe: Evakuierung heute ab 8 Uhr

Der Luftraum über der Fundstelle wird am heutigen Dienstag ebenfalls gesperrt. Außerdem kommt es in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle zu einer Evakuierung. Diese soll um 8.00 Uhr in der Stuttgarter Straße beginnen und um 13.00 Uhr beendet sein.

Zunächst war unklar, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind. Unter der Rufnummer 0721/133 3333 können Informationen eingeholt werden. Bei diesem Bürgertelefon können sich auch hilfsbedürftige Personen melden, welche die eigene Wohnung nicht ohne Hilfe verlassen können. Das Pflegeheim "ASB Seniorenresidenz am Park" steht für die Evakuierung zur Verfügung.

