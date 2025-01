Hoher Sachschaden bei Brand in Seniorenheim

Ein Brand in einer Wohnanlage für Senioren in Karlsruhe hat einen geschätzten Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Freitagnachmittag vermutlich wegen einer defekten Herdplatte ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Eine 80 Jahre alte Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner wurden gebeten, das Gebäude zu verlassen. Da das dritte Obergeschoss vorerst nicht mehr bewohnbar ist, wurden die betroffenen Bewohner in andere Wohnungen der Anlage gebracht.

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis