Hund vor Supermarkt gestohlen

Ein kleiner Hund ist vor einem Einkaufsmarkt in Kassel gestohlen worden. Seine Besitzerin habe den braunen Zwergspitz am Samstagabend an einem Geländer angeleint und sei einkaufen gegangen, teilte die Polizei mit.

Bei ihrer Rückkehr etwa 15 Minuten später fand die 57-Jährige nur noch die Leine vor. Die Fahndung nach dem Spitz und den mutmaßlichen Dieben verlief zunächst erfolglos. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.