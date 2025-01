Polizei nimmt Einbrecher am Wochenende gleich zweimal fest

Zweimal ist ein Einbrecher am Wochenende in Kassel auf frischer Tat ertappt worden. Zunächst hat der 47-Jährige am Freitagabend versucht, die Tür einer Apotheke aufzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge alarmierte den Notruf, der Täter flüchtete in ein nahes Mehrfamilienhaus. Auf der dortigen Kellertreppe wurde er kurz darauf vorläufig festgenommen.

Bereits einen Tag später erwischten ihn die Beamten wieder - und zwar beim Einbruch in ein Bürogebäude. Die erneut von einem Zeugen alarmierten Polizisten nahmen ihn im fünften Stock fest, wo er mit einem Hocker auf das Schloss einer Tür einschlug.