Verletzte und hoher Sachschaden bei mutmaßlichem Autorennen

Vier Menschen sind bei einem Unfall nach einem mutmaßlichen Autorennen in Kassel verletzt worden. Zudem sei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach hätten sich ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger am Samstagabend mit zwei PS-starken Autos mutmaßlich ein Rennen geliefert. Sie sollen sich gegenseitig mit hohen Geschwindigkeiten überholt und permanent die Spuren gewechselt haben.

Bei einem Spurwechsel sei der 23-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein dort stehendes Auto aufgefahren, das zum Abbiegen warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto auf ein davorstehendes Fahrzeug aufgeschoben worden. Der 28-jährige Fahrer des vorderen Fahrzeugs, seine 28-jährige Beifahrerin und die 56-jährige Fahrerin des hinteren Fahrzeugs seien leicht verletzt worden. Auch der 16-jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde leicht verletzt.

Gutachter eingeschaltet

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 105.000 Euro. Der zweite Wagen, der an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt war, sei sichergestellt worden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Gegen die beiden Fahrer werde nun ermittelt.