Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kassel: Verletzte und hoher Sachschaden bei mutmaßlichem Autorennen

Kassel

Verletzte und hoher Sachschaden bei mutmaßlichem Autorennen

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Kassel werden vier Menschen verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 105.000 Euro und ermittelt gegen zwei junge Fahrer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet (Symbolbild).
    Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

    Vier Menschen sind bei einem Unfall nach einem mutmaßlichen Autorennen in Kassel verletzt worden. Zudem sei ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach hätten sich ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger am Samstagabend mit zwei PS-starken Autos mutmaßlich ein Rennen geliefert. Sie sollen sich gegenseitig mit hohen Geschwindigkeiten überholt und permanent die Spuren gewechselt haben.

    Bei einem Spurwechsel sei der 23-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein dort stehendes Auto aufgefahren, das zum Abbiegen warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto auf ein davorstehendes Fahrzeug aufgeschoben worden. Der 28-jährige Fahrer des vorderen Fahrzeugs, seine 28-jährige Beifahrerin und die 56-jährige Fahrerin des hinteren Fahrzeugs seien leicht verletzt worden. Auch der 16-jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde leicht verletzt.

    Gutachter eingeschaltet

    Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 105.000 Euro. Der zweite Wagen, der an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt war, sei sichergestellt worden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Gegen die beiden Fahrer werde nun ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden