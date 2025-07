Versuchter Mord? 34-Jähriger in U-Haft

Ein 34 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis soll am Samstagmorgen versucht haben, eine 27-jährige Bekannte in ihrer Wohnung in Kassel zu töten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Er soll ihr die Luft abgedrückt haben

Demnach soll der syrische Staatsangehörige die 27-jährige Frau in ihrer Wohnung aufgesucht haben. Zwischen ihnen soll sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, in der auch ein Messer involviert gewesen sei. Der 34-Jährige habe der Frau unter anderem die Luft abgedrückt.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst aus der Wohnung, konnte jedoch wenig später von der Polizei festgenommen werden. Er hatte bei dem Streit Schnittverletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die 27-Jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber schnell wieder verlassen konnte.

Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes

Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hatten sich der 34-Jährige und die 27-Jährige erst vor wenigen Tagen kennengelernt.