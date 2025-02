Mann zerstört Scheiben und Türen im ICE

Ein 34-Jähriger hat mit einem Nothammer mehrere Scheiben und Türen eines ICE zerstört. Der aus Hamburg kommende Zug konnte am Montag an der Haltestelle Kassel-Wilhelmshöhe wegen der Beschädigungen nicht mehr weiterfahren, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach wurde der Wohnsitzlose noch im Zug festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Inzwischen befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen zufolge soll der Mann am Montag im ICE unvermittelt aufgesprungen sein und einen Nothammer aus einer Haltevorrichtung genommen haben. Dann habe er an verschiedenen Stellen im Zug zu randalieren begonnen, laut geschrien und sich aggressiv gezeigt. Außerdem habe eine Zugbegleiterin beobachtet, dass der Mann beim kurzzeitigen Verlassen des Zugs von außen gegen den Zug und eine Metallsäule geschlagen habe.

Laut Bundespolizei konnte der 34-Jährige beim erneuten Betreten des Zugs von einem Bahnmitarbeiter auf einen Sitz gedrängt werden. Bis die Bundespolizei eintraf, halfen Reisende dabei, den Mann dort festzuhalten. Gegen seine Festnahme soll der 34-Jährige Widerstand geleistet und einen Beamten leicht an der Hand verletzt haben.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt, auf den 34-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu. Der Bahnverkehr sei von dem Vorfall nicht weiter beeinträchtigt gewesen.