Zeichen vor Wahl: Kulturzentrum schließt für einen Tag

Die Türen dicht, die Webseite nicht erreichbar: Das Kasseler Kulturzentrum Schlachthof hat für einen Tag geschlossen, um vor der Bundestagswahl «ein Zeichen für eine lebendige Demokratie und ein solidarisches Miteinander» zu setzen. Der Wahlkampf werde von einer oft unsachlich und undifferenziert geführten Migrationsdebatte beherrscht, erklärte die Einrichtung.

«Die Mehrheit unserer rund 160 Mitarbeiter*innen hat eine Migrationsgeschichte», erläuterte das soziokulturelle Zentrum laut Mitteilung. Mit seiner Arbeit unterstütze die Institution täglich rund 1.000 Menschen bei der Bewältigung von sozialen Herausforderungen und bei einer gelungenen Integration.

Menschen mit Migrationsgeschichte aus über 20 Ländern arbeiteten Seite an Seite für ein besseres Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ohne sie wäre das Kulturzentrum den Initiatoren der Aktion zufolge nicht existent, und unter anderem hätten rund 1.200 Familien keine Unterstützung und 1.000 Schülerinnen und Schüler keine Deutschkurse.

Initiatoren: Eskalation der Debatte keine Lösung

«Die erschütternden Anschläge und Terrorakte der vergangenen Wochen haben uns alle sehr betroffen gemacht», hieß es. Es brauche neue Ansätze und Wege in der Migrationspolitik, das sei offensichtlich, und der Wunsch nach einer schnellen und einfachen Lösung sei nachvollziehbar. «Allein, die Debatte zu eskalieren und zu pauschalisieren ist jedoch keine.» Wenn die Herkunft aus einem anderen Land zu pauschalen Vorverurteilungen führe, toleriere die Gesellschaft damit Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus.

Das Kulturzentrum Schlachthof ist ein Veranstaltungsort, Beratungszentrum und kultureller Treffpunkt in Kassel. Unter dem Motto «Geschlossen stehen wir für Vielfalt» will die Einrichtung am Nachmittag in der Kasseler Innenstadt demonstrieren.