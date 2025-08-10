Icon Menü
Katastrophen: Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei

Katastrophen

Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei

Immer wieder bebt die Erde in der Türkei. Nun trifft es den Westen des Landes. Das Erdbeben ist auch in zwei Metropolen zu spüren.
Von dpa
    Ein Erdbeben hat die Westtürkei erschüttert. (Symbolbild)
    Ein Erdbeben hat die Westtürkei erschüttert. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Balikesir gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Das Beben war auch in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir zu spüren und ereignete sich nach Afad-Angaben in elf Kilometer Tiefe.

    Fernsehbilder zeigten ein eingestürztes Gebäude in Balikesir. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf X, es gebe zunächst keine Meldungen über Tote oder Verletzte. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde gab es mehrere Nachbeben.

    In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet.

