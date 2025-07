„Eingangstor zum Glauben“: So arbeiten die Influencer des Papstes

In ihren Videos sitzt Xiskya Valladares meist fröhlich in beigem Ordensgewand, mit Schleier und Brille auf einem schwarzen Bürostuhl. Von ihrem Schreibtisch in Palma de Mallorca aus beantwortet sie die Fragen von Katholikinnen und Katholiken. Da will zum Beispiel einer wissen, ob Homosexualität eine Sünde sei. Valladares erklärt, dass Homosexualität nach katholischer Lehre selbst keine Sünde sei, der homosexuelle Akt aber schon. „Sich tätowieren ist keine Sünde“, erklärt sie ebenfalls. Die 56-Jährige, die von Papst Franziskus zur Bischofssynode 2023 in den Vatikan eingeladen wurde, ist Mitgründerin des Vereins für Internet-Evangelisierung „iMisiò“. Sie wird „die Twitter-Nonne“ genannt. Auf TikTok nähert sie sich der Marke von 800.000 Followern.

Am Sonntag soll es für die katholischen Influencer eine Messe mit dem Papst geben

Mit rund tausend anderen Influencern ist sie dieser Tage in Rom zum „Jubiläum der digitalen Missionare und katholischen Influencer“. Alle 25 Jahre veranstaltet der Vatikan ein Heiliges Jahr, gerade kommen dort auch Jugendliche aus aller Welt zusammen. Zu Beginn der Woche wurden die Influencer bereits gesondert empfangen, am Sonntag soll eine Messe mit Papst Leo XIV. folgen.

Der erfolgreichste unter den Internet-Stars der katholischen Kirche ist Padre Fábio de Melo aus Brasilien. Der Geistliche, Mitglied der Herz-Jesu-Priester, hat auf Instagram rund 26 Millionen Follower. De Melo ist ein spiritueller Tausendsassa, hat als Sänger einige Musikalben veröffentlicht, lehrt Theologie an einer katholischen Universität und arbeitet zudem als TV-Moderator. Im Wettbewerb mit den evangelikalen Predigern in Lateinamerika ist er für den Vatikan ein wichtiges Instrument der Evangelisierung, also der Glaubensvermittlung.

Auch Paula Vega ist nach Rom gekommen. Sie berichtete einst Franziskus von ihrer Tätigkeit als katholische Influencerin. „Mach weiter damit“, soll er der heute 30-Jährigen aus Malaga gesagt haben. Vega, 56.000 Follower auf Instagram, sagt: „Die Kirche hat realisiert, dass junge Menschen nicht in die Kirche gehen, sondern ins Internet. Wir sind das Eingangstor zum Glauben.“ Die Botschaft Jesu sei „die beste message der Welt“. Man müsse nur wissen, wie man sie verkauft.

Carlo Acutis wird im September heilggesprochen

Unter Papst Franziskus hat die Aktivität der „Influencer Gottes“ einen Schub erfahren. Ausdruck dieser, man kann es so nennen, neuen Marketing-Strategie der katholischen Kirche ist unter anderem die Heiligsprechung von Carlo Acutis, der auch „Cyber-Apostel“ genannt wird. Acutis starb 2006 als 15-Jähriger nach einer Leukämie, machte aber zu Lebzeiten von sich reden, weil er sogenannte Eucharistie-Wunder im Internet dokumentierte und auf diese Weise viele junge Anhänger gewann. Seine für April geplante Heiligsprechung wurde wegen des Todes von Franziskus und des folgenden Konklaves auf den 7. September verschoben.

Im deutschsprachigen Raum gibt es ebenfalls einige erfolgreiche katholische Influencer. Allerdings sind sie teilweise umstritten. Besonders gilt das für Jana Hochhalter und Jasmin Neubauer, die gemeinsam einen Podcast machen. In der jüngsten Folge geht es um die Frage, warum es gut sei, „keinen Sex vor der Ehe zu haben“. Vermittelt wird ein traditionelles Frauenbild, man orientiert sich an einer wörtlichen Auslegung der Bibel. „Warum wir lieber Atheisten wären als ,liberal gläubig‘“, lautet der Titel einer anderen Folge. Kritiker bezeichnen die Ansichten der beiden als „fundamentalistisch“. Hochhalter dagegen nimmt für sich in Anspruch, für „Klarheit in einer Welt der Verwirrung“ zu sorgen.