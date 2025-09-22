Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Katholische Kirche: Bätzing rät von Wahl der AfD ab

Katholische Kirche

Bätzing rät von Wahl der AfD ab

Schon lange warnt die katholische Kirche davor, AfD zu wählen. Jetzt hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz dies noch einmal wiederholt, in besonders deutlichen Formulierungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, rät davon ab, AfD zu wählen.
    Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, rät davon ab, AfD zu wählen. Foto: Andreas Arnold/dpa

    Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat erneut davon abgeraten, die AfD zu wählen. «Die Spalter, dazu gehört die AfD an erster Stelle, dürfen nicht unsere Zukunft und unser gesellschaftliches Klima bestimmen», sagte Bätzing vor Beginn der diesjährigen Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda.

    Aus Papieren der AfD wisse er, dass diese Potenziale für sich im konservativen Lager der katholischen wie der evangelischen Kirche sehe. «Ich will nur noch einmal sagen: Völkischer Nationalismus, wie er von dieser Partei vertreten wird, ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild nicht vereinbar.» Das habe die Bischofskonferenz vor eineinhalb Jahren schon in einer Erklärung ausdrücklich festgehalten, sagte Bätzing. «Ich rate ab, diesen Spaltern noch mehr Stimmen in unserem Land zu geben.»

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden