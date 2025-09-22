Bätzing rät von Wahl der AfD ab

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat erneut davon abgeraten, die AfD zu wählen. «Die Spalter, dazu gehört die AfD an erster Stelle, dürfen nicht unsere Zukunft und unser gesellschaftliches Klima bestimmen», sagte Bätzing vor Beginn der diesjährigen Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda.

Aus Papieren der AfD wisse er, dass diese Potenziale für sich im konservativen Lager der katholischen wie der evangelischen Kirche sehe. «Ich will nur noch einmal sagen: Völkischer Nationalismus, wie er von dieser Partei vertreten wird, ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild nicht vereinbar.» Das habe die Bischofskonferenz vor eineinhalb Jahren schon in einer Erklärung ausdrücklich festgehalten, sagte Bätzing. «Ich rate ab, diesen Spaltern noch mehr Stimmen in unserem Land zu geben.»