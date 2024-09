Deutsche Bischofskonferenz berät in Fulda

In Fulda beginnt an diesem Montag die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Bis einschließlich Donnerstag beraten dort 61 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland unter der Leitung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, des Limburger Bischofs Georg Bätzing.

Themen bei der nichtöffentlichen Sitzung sind die Zukunft der katholischen Theologie in Deutschland, die Situation der Kirche im Nahen Osten angesichts des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas sowie die anstehende Weltsynode in Rom. Auch mit Fragen zur Polizeiseelsorge und der Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen im Gedenkjahr 2025 will sich das Gremium befassen. Es wird erwartet, dass die Bischöfe zudem über die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und insbesondere die Frage der finanziellen Entschädigung sprechen werden.

Die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller (Erz-)Bistümer in Deutschland. Derzeit gehören ihr 62 Mitglieder an. Oberstes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz ist die Vollversammlung aller Bischöfe. Sie tritt regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammen.