Deutsche Bischofskonferenz schließt Herbstvollversammlung ab

In Fulda endet heute die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Schwerpunkte des viertägigen Treffens der rund 60 Bischöfe waren unter anderem die Zukunft der katholischen Theologie in Deutschland, die Situation der Kirche im Nahen Osten angesichts des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas sowie die anstehende Weltsynode in Rom. Auch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs stand auf der Tagesordnung.

Bischof Georg Bätzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz und Beate Gilles als Generalsekretärin wollen am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Am Morgen ist zunächst ein Gedächtnisgottesdienst für die gestorbenen Mitglieder des Gremiums geplant, die Predigt wird der Bischof von Münster, Felix Genn, halten. Am Abend bildet eine Schlussvesper im Dom den Schlusspunkt. Predigen wird der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.