Bischof Bätzing warnt vor Bedeutungsverlust der Kirche

In seiner Predigt zu Fronleichnam hat der Limburger Bischof Georg Bätzing unter anderem die schwindende Relevanz von Kirche in der Gesellschaft thematisiert. Immer weniger Menschen sähen den Glauben als Fundament und Stütze für ihr persönliches Leben. Dies könne den Gläubigen nicht gleichgültig sein. «Denn die ‚Religion der Gleichgültigen‘ führt auch in vielen anderen Bereichen zu Auflösung und Irrelevanz. Was einmal verloren gegangen ist, das gewinnt man nicht so leicht wieder – womöglich nie wieder», betonte Bätzing.

An Fronleichnam demonstrieren Katholiken ihren Glauben traditionell mit Prozessionen. An Altären wird gemeinsam gebetet, gesungen, Bibeltexte gelesen und die Monstranz mit dem Allerheiligsten durch den Ort getragen.