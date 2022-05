Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 29.5.22 "Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde von guter Unterhaltung: Das ZDF bringt heute "Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" auf die deutschen TV-Bildschirme. Sie suchen nach Informationen zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, welche Handlung Sie erwartet und ob der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek stehen wird.

TV-Termin: "Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" kommt am Sonntag, 29. Mai 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Beginn: 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt rund anderthalb Stunden. Die Episode steht außerdem als kostenloser Stream in der Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick"

Schulleiterin Julia Gardener ist ein tougher, erfolgreicher, aber auch vorsichtiger und umsichtiger Mensch. Sie weiß, wie schnell man ausgetrickst werden kann, deshalb bleibt sie meist skeptisch, wenn ihr Versprechungen gemacht werden. Doch ihrem Traummann John vertraut sie blind. Nach vielen Enttäuschungen scheint sie endlich mal wieder Glück zu haben.

In wenigen Tagen soll die Traumhochzeit steigen - auf einer romantischen Insel nahe Boston. Julia geht von einer tollen Zeremonie in einem spektakulären Strandhaus aus. John gibt an, dort auf seine Angebetete zu warten. Umso größer ist die Überraschung für Julia, als sie vor Ort weder ein Traumhaus noch ihren Traummann vorfindet. Das Strandhaus ist in Wahrheit ein runtergekommenes Diner. Statt John wartet der seltsame Fischer Rick auf sie.

Julia muss feststellen, dass sie betrogen wurde. Ihr vermeintlicher Traummann ist ein Heiratsschwindler, der sie finanziell ausgenommen hat. Gelingt es Julia, die erste Verletzung zu überwinden und mithilfe von Sergeant Molly Pepper den Betrüger ausfindig zu machen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" im Cast

Julia Gardener - Catherine Bode

- Catherine Bode Rick Seymour - Thomas Unger

Seymour - Carla Gardener - Beatrice Richter

- Beatrice Molly Pepper - Petra Kleinert

- Dan Miller - Michael Lott

- Michael Lott Nellie Gardener - Merle Collet

John Mackenzie - Jeremy King

- Jeremy King Phoebe Gardener - Niamh Barrios

Walter Middleton - Stephen Radochia

- Stephen Radochia Marge - June Baboian

Kim - Monica Giordano

Fährkapitän - Jackson Royal

Hausbesitzerin - Marybeth Paul

Hausbesitzer - Dan Burke

"Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Katie Fforde - Zimmer mit Meerblick" ist genau das, was Sie mögen - der Sonntagabend ist aber ungünstig? Macht nichts: Sie können sich den Film auch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

(AZ)