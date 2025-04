Katy Perry und Jeff Bezos‘ Verlobte: Sechs Frauen fliegen ins All

Popstar Katy Perry und Lauren Sánchez, die Verlobte von Jeff Bezos sind gemeinsam ins Weltall geflogen. „Ich glaube, ich werde singen, ich werde ein bisschen singen, ich muss im Weltraum singen“, sagte Katy Perry zuvor auf Instagram. Und tatsächlich: Die 40-Jährige performte einige Zeilen des Hits „What a wonderful World“ im All. Viel Zeit dafür hatte sie nicht, nur zehn Minuten dauerte die Reise. Die Rakete startete am Montag um 14 Uhr nach deutscher Zeit.

Perry habe das Lied von Louis Armstrong bereits zuvor auf Konzerten gecovert. „Ich hatte keine Ahnung, dass ich eines Tages beschließen würde, ein bisschen davon im Weltraum zu singen“, sagte Perry. Nach der Landung kniete sie sich auf den Wüstenboden und küsste den Sand.

Sechs Frauen fliegen ins All – die erste ausschließlich weibliche Weltraum-Crew

An Bord der Rakete waren insgesamt sechs Frauen – die erste ausschließlich weibliche Weltraum-Crew. Die „New Shepard“ gehört zu Jeff Bezos‘ Raumfahrtfirma Blue Origin. Die bietet seit einigen Jahren Kurztrips für Weltraum-Touristen mit dem nötigen Kleingeld an. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord. Was genau der Trip ins Weltall kostet ist nicht bekannt. Offiziell macht Blue Origin keine Angaben zum Preis. Schätzungen liegen jedoch bei mehreren hunderttausend Dollar.

Für Katy Perry wurde mit dem Weltraum-Ausflug ein Traum wahr. „Ich habe 15 Jahre geträumt, dass ich den Weltraum fliege“, schrieb sie auf Instagram. Außerdem trägt die Kapsel, mit der die Frauen geflogen sind, den Namen „Tortoise“ - den Spitznamen für Katy Perry von ihrer Mutter. Für sie ist das kein Zufall, erklärte sie auf Instagram.

Katy Perry startet ihre Weltraumreise in Texas

Die etwa zehnminütige Reise führte die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometern – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startete in der texanischen Wüste bei Van Horn und flog weitgehend automatisiert.

Mit der „New-Shepard"-Rakete von Blue Origin flogen Katy Perry und Lauren Sánchez ins All. Foto: Tony Gutierrez, AP/dpa (Archivbild)

Lauren Sanchez entwarf die Raumanzüge der Crew

Die Raumanzüge der Crew wurden von Lauren Sánchez in Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Monse entworfen. „Ich finde die Anzüge elegant“, wurde Sánchez von der New York Times zitiert. „Aber sie bringen auch ein bisschen Würze in den Weltraum.“

Getragen wurden die Raumanzüge neben Sánchez und Perry von US-Moderatorin Gayle King, den Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie der Unternehmerin Kerianne Flynn, die mit an Bord des Flugs war. Katy Perry nannte die Crew in einem Video ihre „Astronaut-Freundinnen“. (mit dpa)