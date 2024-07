Neue Nudel-Pizza: Für Jugendliche im Wachstumsschub?

Auf seinem Lebensweg stößt der Mensch bisweilen auf Herausforderungen, deren Bewältigung ihm sein ganzes Können, ja seinen ganzen Einfallsreichtum abverlangen. Sich selbst den Rücken eincremen, ohne Steigbügel auf große Pferde steigen, stocknüchtern ein bayerisches Bierzelt verlassen … der Homo sapiens wächst wahrlich über sich hinaus, wenn man ihn vor große Aufgaben stellt. „Dornige Chancen“ und so.

Nudel-Pizza von Dr. Oetker: Sattmacher für hungrige Teenager

Die Urform der menschlichen Aufgabenbewältigung ist freilich das Aufziehen der Nachkommen. Stichwort Pubertät/Hunger/Wachstumsschub. Wer schon mal vor der Aufgabe stand, einen 15-jährigen Buben am Esstisch sattzukriegen, kennt das Problem. Fünf Brezenstangen, drei „Curry-Kings“ und zum Nachtisch zwei Tüten Chips ... die mampfen einfach alles weg.

Schön nur, dass sich die Nahrungsmittelindustrie unserer Sorgen annimmt. Deshalb, liebe Eltern: Schauen Sie doch mal wieder am Tiefkühlregal vorbei. Da gibt es jetzt Pizza mit Nudeln drauf, von Dr. Oetker. Anti-Low-Carb sozusagen, Kohlehydrate pur. Nicht gerade gesund, aber macht das Bäuchlein schön voll. Darauf haben 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland gewartet – in Italien natürlich niemand.

Kaulitz-Brüder sind Fans der „Pizza Pasta“ von Dr. Oetker

Dr. Oetker lässt verlautbaren, die neue Pasta – äh Pizza – sei ein „kulinarisches Meisterwerk“. Ein Doktortitel ist bekanntlich der Nachweis, wirklich jedes Problem lösen zu können. Und sogar Tom und Bill Kaulitz haben sich als Fans geoutet. Sie wissen schon, die von „Tokio Hotel“, früher so Emos … ganz schwierige Pubertät.