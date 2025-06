„Kaulitz und Kaulitz“ bei Netflix: Start und Folgen von Staffel 2

Bill und Tom Kaulitz wurden als Gründer und Mitglieder der Band „Tokio Hotel“ international bekannt. Im deutschsprachigen Raum zählt die Gruppe mit vier Nummer-eins-Singles in Deutschland und Österreich sowie über zehn Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Bands. Inzwischen sind die Brüder 35 Jahre alt und widmen sich neben ihrer Musik auch anderen Projekten. Gemeinsam produzieren sie ihren Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, stehen für verschiedene Fernsehformate vor der Kamera und auch für ihre eigene Netflix-Serie, die passenderweise den Titel „Kaulitz und Kaulitz“ trägt. Im Mittelpunkt der Serie stehen natürlich Bill und Tom Kaulitz, thematisiert werden ihre Karrieren, Flirts, Partys und ihre Familie. Unter anderem treten Freunde der Zwillinge und auch Heidi Klum in Erscheinung, die seit 2019 mit Tom Kaulitz verheiratet ist.

Staffel 1 von „Kaulitz und Kaulitz“ bestand aus insgesamt acht Folgen und erschien im Juni 2024 auf Netflix. Eine einzelne Folge dauert rund 45 Minuten. Inzwischen steht fest, dass es eine weitere Staffel der Serie rund um die Kaulitz-Brüder geben wird. Wann genau startet Staffel 2 von „Kaulitz und Kaulitz“ bei Netflix? Wie viele Folgen gibt es diesmal? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Start von „Kaulitz und Kaulitz“ Staffel 2: Wann geht es weiter?

Der Starttermin für die 2. Staffel von „Kaulitz und Kaulitz“ steht bereits fest: Am 17. Juni 2025 erscheinen die neuen Episoden auf der Streaming-Plattform Netflix. Wie es schon bei Staffel 1 der Fall war, werden auch diesmal alle Folgen gleichzeitig am entsprechenden Datum veröffentlicht. Den Start der zweiten Staffel kündigten die Kaulitz-Twins selbst via Instagram an.

„Kaulitz und Kaulitz“: Die Folgen in Staffel 2

Die Anzahl und Titel der neuen Episoden sind Stand jetzt (Mai 2025) noch nicht bekannt, es darf aber davon ausgegangen werden, dass auch Staffel 2 von „Kaulitz und Kaulitz“ aus acht einzelnen Folgen bestehen wird, die jeweils etwa 45 Minuten lang sind. Sobald die Folgen-Titel bekannt gegeben werden, finden Sie diese hier.

Folge 1: The Party Has Arrived! , 17. Juni 2025

Folge 1: Komische Kindheit , 17. Juni 2025

Folge 3: Zurück in die Zukunft , 17. Juni 2025

Folge 4: Flirty Wiesn , 17. Juni 2025

Folge 5: Endlich frei! , 17. Juni 2025

Folge 6: Quarkbällchen und Heidi-ween , 17. Juni 2025

Folge 7: Roadtrip mit Hindernissen , 17. Juni 2025

Folge 8: Fortsetzung folgt? , 17. Juni 2025

Worum geht es in Staffel 2 von „Kaulitz und Kaulitz“?

Laut der offiziellen Ankündigung seitens Netflix geht es in der zweiten Staffel von „Kaulitz und Kaulitz“ um das eine oder andere kleine Drama, das sich im Leben der Zwillinge abspielt: So sorgen unter anderem ein Wasserschaden, Liebeskummer, Geschwisterzoff und eine Konzertabsage dafür, dass dunkle Wolken am Himmel aufziehen. Doch Bill und Tom als Profis halten sich strikt an ihr Motto „The Show Must Go On“. Gedreht wird auch diesmal wieder unter anderem in den USA und in Deutschland. Ursprünglich stammen die Brüder aus Leipzig, doch sie leben beide schon lange in Los Angeles, Kalifornien.

Wie läuft die Übertragung von „Kaulitz und Kaulitz“, Staffel 2?

Da auch die zweite Staffel der Serie bei Netflix erscheint, gibt es die einzelnen Folgen ausschließlich online im Stream zu sehen. Die Nutzung der Streaming-Plattform ist außerdem kostenpflichtig. Das Standard-Abo mit Werbung kostet derzeit 4,99 Euro pro Monat, die Standardversion ohne Werbung ist derweil für 13,99 Euro monatlich zu haben. (Stand:. Juni 2025).

„Kaulitz und Kaulitz“, Staffel 2: Der Trailer

Netflix hat diesen Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht: