Die Talkshow "Maischberger" ist heute am 24. Januar 2023 nicht in der ARD zu sehen. Wie lange dauert die Pause und was läuft stattdessen im Ersten?

Normalerweise begrüßt Sandra Maischberger immer dienstags und mittwochs Gäste im Studio, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Heute am 24. Januar 2023 fällt die Talkshow aber aus.

Wann sie zurückkehrt, was stattdessen in der ARD läuft und worum es in der vergangenen Folge ging, erfahren Sie hier.

Kein "Maischberger" heute am 24. Januar 2023: Wann kommt die Talkshow zurück?

Die vergangene Folge von "Maischberger" lief am 18. Januar. Insgesamt legt die Talkshow eine Pause von drei Wochen ein. Die nächste Sendung ist am 8. Februar 2023 in der ARD zu sehen - voraussichtlich ab 22.50 Uhr.

Nächste Sendetermine von "Maischberger" in der ARD

Nach der Pause läuft die Talkshow wieder wie gewohnt dienstags und mittwochs in der ARD. In der Regel beginnen die Sendungen um 22.50 oder 22.55 Uhr.

Das sind die Sendetermine der nächsten Folgen von "Maischberger":

8. Februar 2023, 22.50 Uhr

14. Februar 2023, 22.55 Uhr

15. Februar 2023, 22.50 Uhr

Was läuft heute statt "Maischberger" im TV-Programm der ARD?

Ab 20.15 Uhr sind in der ARD zwei Folgen von "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" zu sehen - gefolgt von "Report Mainz", den "Tagesthemen" und der "Sportschau". Das ist das TV-Programm im Ersten heute Abend am 24. Januar 2023 in der Übersicht:

20.15 Uhr: " Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" (Folge 5 von 6)

- Alte Freunde, neue Feinde" (Folge 5 von 6) 21.00 Uhr: " Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" (Folge 6 von 6)

- Alte Freunde, neue Feinde" (Folge 6 von 6) 21.50 Uhr: "Report Mainz "

" 22.20 Uhr: " Tagesthemen "

" 22.55 Uhr: "Sportschau"

23.55 Uhr: "Das Rote Imperium" (Folge 2 von 3)

Vergangene "Maischberger"-Folge als Wiederholung: Gäste und Thema

Wer die vergangene Folge von "Maischberger" am 18. Januar 2023 verpasst hat, könnte die Gelegenheit nutzen, die Sendung nachzuholen. Sie ist im Stream in der Mediathek der ARD abrufbar.

Zu den Themen der vergangenen Sendung gehörten die Erwartungen an den neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Über den Kurs der deutschen Verteidigungspolitik diskutierten Norbert Röttgen von der CDU und Ralf Stegner von der SPD. Außerdem wurde der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Andrij Melnyk, zugeschaltet und zu seinen Erwartungen befragt.

Sandra Maischberger hatte aber auch ARD-Moderatorin Natalie Amiri im Studio, um über ein anderes Thema zu sprechen: Die Proteste im Iran, die seit vier Monaten anhalten und gegen die das Mullah-Regime brutal vorgeht.

Außerdem gehörten Hubertus Meyer-Burckhardt, Sarah Bosetti und Christoph Schwennicke zur Sendung, die diskutierten, erklärten und kommentierten.

Hier die Gäste noch einmal in der Übersicht:

Norbert Röttgen : CDU-Politiker

: CDU-Politiker Ralf Stegner : SPD-Politiker

: SPD-Politiker Andrij Melnyk : stellvertretende Außenminister der Ukraine

: stellvertretende Außenminister der Natalie Amiri : ARD -Korrespondentin und "Weltspiegel"-Moderatorin

: -Korrespondentin und "Weltspiegel"-Moderatorin Hubertus Meyer-Burckhardt : Moderator und TV-Produzent

: Moderator und TV-Produzent Sarah Bosetti : Satirikerin und Autorin

: Satirikerin und Autorin Christoph Schwennicke : Journalist und Autor

